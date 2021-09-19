الفرايه: الأردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر

عمان – أكد وزير الداخلية مازن الفرايه، أن العلاقات الاردنية العراقية تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق اكثر تقدما وانفتاحا وتطورا على المستويين الرسمي والشعبي.

جاء ذلك لدى استقبال الفرايه اليوم الأحد في مبنى الوزارة، نظيره العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق ، بحضور امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش ، وعدد من مسؤولي الوزارة وكبار ضباط الأمن العام.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الارهاب والتطرف ، وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات ، وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي “طريبيل” والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل اجراءات الاقامة ومنح التاشيرات، إضافة إلى بعض الامور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان.

وقال الفرايه أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب معانٍ خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا ، وان الاردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين الشقيقين ، لافتا في هذا الاطار إلى السماح مؤخرا بدخول الشاحنات مباشرة ، وتسهيل حركة التجارة والتنقل وتطوير اجراءات منح التأشيرات والاقامات الكترونيا.

وأبدى وزير الداخلية استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة واقامتهم فيها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

من جانبه قال الوزير العراقي ان الاردن والعراق يرتبطان بعلاقات اخوة قديمة وراسخة واوصر تاريخية تستدعي باستمرار المضي قدما لتطويرها عبر التنسيق والتشاور المشترك في مجالات تبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية والادلة الجنائية واستخدام التكنولوجيا الامنية مؤكدا ان العراق بدأ بالتعافي والعودة الى محيطه العربي والاقليمي.