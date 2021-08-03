البترا: 70% نسبة التطعيم وجهود رسمية لإعلان المدينة الوردية منطقة خضراء

حسين كريشان
البترا – جهود مكثفه تبذلها سلطة اقليم البترا وبالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة البترا نحو إعلان مدينة البترا منطقة خضراء ، بعد ان قاربت نسبة التطعيم الكلية من فيروس كورونا في اللواء 70%.
وتأتي هذه الجهود في ضوء الالتزام بالبروتوكول الصحي وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومديرية صحة لواء البترا ، قد كثفت جهودها في اعطاء المطاعيم المضادة لفايروس كورونا من خلال 5 مراكز تطعيم توزعت على مختلف مناطق الاقليم.
وتنتظر المدينة الوردية أن يتم إعلانها منطقة خضراء بشكل رسمي ، ما قد يسهم في استعادة حركة السياحة وزيادة عمل المنشآت السياحيةالمختلفة، خصوصاً وأن قطاع السياحة يعد الركيزة الأولى للإقتصاد المحلي في البترا.
وكانت السلطة أعلنت مساء اليوم الثلاثاء انها وبالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة لواء البترا قامت بتوفير وتعزيز مراكز جديدة لعمل فحص PCR.
وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور خليل أبو حمور ، أنه تم تزويد مركز زوار البترا بكوادر طبية مختصة من مديرية صحة لواء البترا لعمل فحص Rapid test لزوار المدينة الاثرية الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفايروس كورونا.
وأضاف أبو حمور، أن فرق ميدانية ستقوم بعمل المسحات ضمن منطقة إقليم البترا للدوائر الحكومية والرسمية في المنطقة حسب ما جاء ببلاغات الحكومة للإجراءات التي تم اعتمادها حسب البروتوكول الصحي اعتباراً من 5/8/2021، للقطاع العام من غير المطعمين بضرورة عمل فحص PCR، يومي الأحد والخميس من كل اسبوع، أو ارفاق شهادات التطعيم المعتمدة.