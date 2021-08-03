البترا: 70% نسبة التطعيم وجهود رسمية لإعلان المدينة الوردية منطقة خضراء



حسين كريشان

البترا – جهود مكثفه تبذلها سلطة اقليم البترا وبالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة البترا نحو إعلان مدينة البترا ‏منطقة خضراء ، بعد ان قاربت نسبة التطعيم الكلية من فيروس كورونا في اللواء 70%.‏

وتأتي هذه الجهود في ضوء الالتزام بالبروتوكول الصحي وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومديرية ‏صحة لواء البترا ، قد كثفت جهودها في اعطاء المطاعيم المضادة لفايروس ‏كورونا من خلال 5 مراكز تطعيم توزعت على مختلف مناطق الاقليم.‏

وتنتظر المدينة الوردية أن يتم إعلانها منطقة خضراء بشكل رسمي ، ما قد ‏يسهم في استعادة حركة السياحة وزيادة عمل المنشآت السياحيةالمختلفة، ‏خصوصاً وأن قطاع السياحة يعد الركيزة الأولى للإقتصاد المحلي في البترا.‏

وكانت السلطة أعلنت مساء اليوم الثلاثاء انها وبالتعاون ‏والتنسيق مع مديرية صحة لواء البترا قامت بتوفير وتعزيز مراكز جديدة لعمل فحص ‏PCR‏.‏

وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور خليل أبو حمور ‏، أنه تم تزويد مركز زوار البترا بكوادر طبية مختصة من مديرية صحة لواء ‏البترا لعمل فحص ‏Rapid test ‎‏ لزوار المدينة الاثرية الذين لم يتلقوا اللقاح ‏المضاد لفايروس كورونا.‏

وأضاف أبو حمور، أن فرق ميدانية ستقوم بعمل المسحات ضمن منطقة إقليم ‏البترا للدوائر الحكومية والرسمية في المنطقة حسب ما جاء ببلاغات الحكومة ‏للإجراءات التي تم اعتمادها حسب البروتوكول الصحي اعتباراً من ‏‏5/8/2021، للقطاع العام من غير المطعمين بضرورة عمل فحص ‏PCR، ‏يومي الأحد والخميس من كل اسبوع، أو ارفاق شهادات التطعيم المعتمدة.‏