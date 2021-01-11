“الفرقان” تساند الأسر العفيفة بتوزيع ملابس الشتاء والمحروقات

معتصم الرقاد

عمان- نفذت جمعية الفرقان الخيرية، من خلال فريق المتطوعين لديها، حملة الشتاء للعام 2020-2021، وذلك لتخفيف آثار فيروس كورونا، ووقوفاً مع مجموعة من الأسر العفيفة.

واشتملت الحملة على توزيع ملابس الشتاء والمحروقات ومواد أخرى، إضافة للحقيبة الصحية التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والكمامات، وذلك تعزيزاً لدور المؤسسات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا وانتشاره، كما اشتملت الحملة على مشروع ترميم المنازل وصيانتها، وتضمن التوزيع عددا من المناطق “الأغوار الجنوبية، زيزيا، ذيبان، ناعور وسيل حسبان”، وتهدف الحملة لتوفير هذه المواد لـ200 من الأسر العفيفة. ويسعى القائمون على جمعية الفرقان الخيرية، من خلال إطلاق حملة الشتاء، إلى إدخال الفرحة والدفء إلى بيوت الفقراء والمحتاجين من العائلات الأقل حظا في فصل الشتاء.

وتهدف الحملة إلى أن يعم الدفء بيوت الجميع، وأن تكون أمطار الخير نعمة عليهم وليست نقمة، وأن ينعموا بشتاء دافئ، لذلك سعت الحملة لإنشاء تلك المبادرة لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص والعائلات ودعمهم إما بكسوة الشتاء من ملابس وحرامات، أو بتقديم مستلزمات التدفئة من كاز أو أسطوانات غاز، وسيتم توزيعها والعمل على الاستمرارية طوال فصل الشتاء.

ويقول أحد القائمين على الجمعية ثائر “تم تشكيل فريق من الشباب من شتى التخصصات للتكافل فيما بينهم، لتكون السواعد كتفا الى كتف وتقديم المساعدة لمحتاجيها”.

وحملة الشتاء هي مبادرة أردنية اجتماعية ذات فكر مختلف، تقام على مستوى محافظة العاصمة عمان، وتحمل بين طياتها مضمون كلمتها؛ وتهدف إلى شد وثاق التآزر بين مختلف الفئات العمرية في المجالات الثقافية والعملية والاجتماعية بنكهة تعاونية، وتستهدف خاصة فئتي الأطفال والشباب وتولي الاهتمام بكبار السن.

ويقول ثائر “نعمل من خلال هذه المبادرة على رفع مستوى منطقة عمان الشرقية من الناحية الثقافية والاجتماعية والترفيهية والنشاطات المخصصة للأطفال”.

والمبادرة جاءت، وفق ثائر، لنشر الفرح والبهجة في قلوب الأطفال عن طريق استغلال بعض المواسم والمناسبات من خلال حشد وتوجيه طاقات الشباب، والتعاون مع المؤسسات المجتمعية لتحقيق الرفعة المطلوبة، وتنظر المبادرة إلى جمع وتشكيل فريق متنوع التخصصات والرؤى المستقبلية والأفكار التطوعية وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك لزيادة مستوى الوعي لديهم، متمنين تحقيق الفرق الواضح بحلول العام 2021.

ويبين القائمون على الجمعية أن رسالتهم هي السعي وراء إيجاد الأفضل من جميع النواحي والمجالات، والمضي نحو المساعدة للجميع، والمحاولة المستمرة لزيادة الوعي والتقليل من المشاكل الاجتماعية بشكل عام والمادية بشكل خاص للأسر العفيفة.

ومن أهداف جمعية “الفرقان” الخيرية؛ محاولة تحسين مستوى الأطفال المعيشي في العائلات الفقيرة، وإثراء الجانب الترفيهي والنشاطات في مناطق عمان المختلفة، وعمل زيارات ميدانية ضمن الفريق لمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة التي تؤوي أطفالا مهما كان وضعهم.