الفرق الطامحة بـ “لقب اليد” تواصل تقدمها بانتصارات مستحقة

بلال الغلاييني

عمان – يبدو أن التنافس على لقب دوري اندية الدرجة الأولى لكرة اليد، ينحصر بين فرق السلط والحسين إربد والأهلي والعربي بعد المستويات الفنية، التي ظهرت مع انطلاق منافسات الدوري، والتي حققت فيها الفرق الأربعة الفوز وبفارق معتبر من الأهداف، ما ميزها عن بقية الفرق الأخرى، والتي ستسعى من أجل اثبات حضورها والبقاء بين الكبار، والإفلات من شبح الهبوط الذي يحتاج الى بطاقة واحدة بعد أن تأكد مغادرة فريق عمان إلى الدرجة الثانية، بعد أن قرر الاعتذار عن استكمال الدوري قبل انطلاق الجولة الثانية، حيث خسر عمان في الجولة الأولى أمام فريق الأهلي بنتيجة 9-39.

وينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة في اليومين المقبلين، جدولا معدلا بعد قبول اعتذار عمان عن عدم استكمال منافسات الدوري، مع شطب نتيجته مع فريق الأهلي حسب ما تشير اليه التعليمات.

ويبدو أن المنافسة بين الفرق الطامحة بالحصول على اللقب، والفرق الأخرى التي تسعى للبقاء، سوف تشتد في الجولات المقبلة التي ستشهد مواجهات قوية بين الفرق والتي ربما ستحدد بشكل واضح الفرق الأقرب للظفر باللقب، والفريق الذي سيغادر موقعه الى مصاف الدرجة الثانية.

فريق السلط حامل اللقب في الموسمين الماضيين، كاد أن يتعثر في مباراته الأولى التي خاضها أمام فريق القوقازي بعد أن خرج فائزا بفارق هدف واحد 25-24، قبل أن يحقق الفوز المستحق في الجولة الثانية والذي جاء على حساب فريق الكتة بنتيجة 28-27، فيما الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق عمان بنتيجة 39-9، وفاز في الجولة الثانية على فريق كفرنجة بنتيجة 33-17، اما فريق الحسين فقد حقق الفوز في مباراته الأولى على فريق الكتة بنتيجة 35-16، ولم يخض مباراته المقررة أمام عمان بالجولة الثانية، بينما حقق العربي الفوز في الجولة الأولى على فريق كفرنجة بنتيجة 36-25، وفاز في الجولة الثانية على فريق القوقازي بنتيجة 32-27.

وتشهد منافسات الدوري مشاركة المنتخب الوطني للشباب بصورة ودية، تأتي ضمن برامج الإعداد الخاصة به للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، ونتائج الفريق في الدوري لن يتم احتسابها ولا تدخل في ترتيب الفرق.