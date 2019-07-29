الفرنسي إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق يعلن اعتزاله

مدن – أعلن باتريس إيفرا ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق يوم الاثنين اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة مليئة بالألقاب استمرت 20 عاما.

ولعب إيفرا في مانشستر يونايتد بين عامي 2006 و2014 وفاز بتسعة ألقاب كبيرة بينها خمسة للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وخاض أكثر من 700 مباراة إجمالا مع النادي و81 مع منتخب فرنسا.

وقال اللاعب البالغ عمره 38 عاما، الفائز بلقبين للدوري الإيطالي مع يوفنتوس عقب رحيله عن يونايتد، إنه سينتقل إلى مجال التدريب.

وقال إيفرا في مقابلة مع صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية ”مسيرتي في الملاعب انتهت رسميا. بدأت العمل للحصول رخصة التدريب الثانية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2013 والآن أريد الانتهاء منها والبدء في الحصول على الرخصة الأولى.

”خلال عام ونصف العام لو سارت الأمور بشكل جيد يمكن أن أدرب أحد الأندية“.

وبعد فترته في يوفنتوس انتقل إيفرا إلى أولمبيك مرسيليا لكنه فسخ عقده مع النادي الفرنسي بالتراضي في 2017 عقب ركله أحد المشجعين في مباراة بالدوري الأوروبي ليتم حرمانه من المشاركات الأوروبية لنهاية الموسم.

واخر فريق لعب له إيفرا كان وست هام يونايتد الإنجليزي العام الماضي حيث وقع عقدا قصير الأمد.

ونشر اللاعب الفرنسي فيديو قصير لأبرز مراحل مسيرته عبر حسابه على تويتر وتطبيق انستجرام وعلق عليه قائلا ”شكرا.. إلى اللقاء“.