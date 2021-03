الفرنسي ديمبيلي يتعرض للإغماء خلال حصة تدريبية لأتلتيكو مدريد

مدريد – أغمي على المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، خلال حصة تدريبية لفريقه أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، نتيجة انخفاض في ضغط الدم، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وانتشرت صورة سقوط ابن الـ24 عاما في أرضية الملعب على وسائل الإعلام الإسبانية وسط ذعر زملائه الذين أحاطوا به قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

Moussa Dembele collapsed at training this afternoon

Reading that he soon walked off the pitch himself but will be monitored & have to undergo testing

Stay strong @MDembele_10 🍀pic.twitter.com/QagdqBcbfN

— ★ K E N N Y ★ (@TheKennyScott) March 23, 2021