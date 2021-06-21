الفرنسي ديمبيلي يغيب حتى نهاية مسابقة كأس أوروبا للإصابة

بودابست – سيغيب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه عن باقي مباريات كأس أوروبا لكرة القدم، بعد إصابته خلال مواجهة المجر الأخيرة، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الاثنين.

كان ديمبيليه، لاعب برشلونة الإسباني البالغ 24 عامًا والذي يعاني دوما مرّ الإصابة، قد دخل كبديل ضد المجر قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجددًا.

وكشفت الفحوص الشعاعية الأحد “تأخرًا في تعافيه لا يتطابق مع بقائه ضمن المجموعة” بحسب اتحاد بلاده.

كتب الاتحاد “بعد الاجتماع باللاعب والطبيب فرانك لو غال، أحيط المدرب ديدييه ديشان علماً باستبعاد اللاعب”.

وسجل “دمبوز” هدفاً في مواجهة ويلز (3-0) الودية مطلع حزيران/يونيو ودخل كبديل في مواجهتي ألمانيا (1-0) والمجر (1-1) في النهائيات القارية.

حلّ في الثانية بدلاً من لاعب الوسط أدريان رابيو في الدقيقة 57 واصاب القائم قبل أن يترك اللعب في الدقيقة 87 وهو يعرج.

ولن يكون بمقدور ديشان استبدال ديمبيليه (27 مباراة دولية) في النهائيات الحالية بحسب النظام. (أ ف ب)