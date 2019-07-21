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رونار يُعلن رحيله عن المنتخب المغربي

منذ 3 ساعات

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الرباط – أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رونار الأحد، رحيله عن الإدارة الفنية للمنتخب المغربي لكرة القدم، في أعقاب مشاركة مخيبة لأسود الأطلس في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي اختتمت الجمعة في مصر، باحراز المنتخب الجزائري اللقب على حساب السنغال.

وقال رونار في بيان على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “حان الوقت لإنهاء هذه المغامرة الرائعة”، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الاتحاد المغربي للعبة فوزي لقجع بقراره، وأن الأخير التزم باحترامه.

وأقصي منتخب المغرب بشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي على يد منتخب بنين بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. (أ ف ب)

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