الفرنسي زاباتا يعبر “قناة المانش” بزلاجة مائية طائرة

باريس – تمكّن المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا، من عبور “قناة المانش” بنحو 20 دقيقة، وذلك باستخدام زلاجة مائية طائرة “فلاي بورد”.

وانطلق زاباتا (40 عاما) الساعة 06:16 بتوقيت بلدة سانجيت بإقليم با دو كاليه، ووصل بعدها بـ 20 دقيقة إلى خليج “سان مارجريت” في إنجلترا، بعدما قطع مسافة الـ 35 كيلومتر، التي تفصل بين الساحلين.

وتوقف الفرنسي في الطريق على قارب من أجل الحصول على مزيد من الكيروسين، الذي يغذي 5 مفاعلات صغيرة تدفع الزلاجة التي عبر بها المانش.

Exploit : Franky Zapata réussit la traversée de la Manche en Flyboard pic.twitter.com/LaMlFVoYlQ — CNEWS (@CNEWS) August 4, 2019

وكان زاباتا قد فشل في محاولة أولى أجراها في 25 تموز (يوليو) الماضي، بسبب الأمواج التي أدت وقتها لإلحاق أضرار بالزلاجة.

يشار إلى أن زاباتا توج بطلا للعالم ولأوروبا في ألعاب الدراجة المائية، وطور مؤخرا “الفلاي بورد” بدعم من الجيش الفرنسي، الذي يمكنه استخدامها في عمليات خاصة بمناطق حضرية.

وتسمح هذه الزلاجة لمستخدميها الطيران على الأقدام بسرعة تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة. (إفي)