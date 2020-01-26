الفرنسي عثمان ديمبيلي يعود إلى تدريبات برشلونة

برشلونة – عاد فريق برشلونة للتدريبات الأحد عقب خسارته أمام فالنسيا بهدفين دون رد، لكن بمشاركة الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي اقترب من التعافي من إصابته.

ودخل ديمبيلي، الذي يغيب عن الفريق منذ قرابة شهرين بسبب الإصابة بالقدم اليمنى، في المرحلة الأخيرة من التعافي وشارك في جزء من المران مع زملائه.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في مواجهة فالنسيا، بالإضافة إلى لاعبين من الفريق الثاني مثل إنياكي بينيا ورونالد أراوخو وريكي بويج وأليكس كويادو وآبل رويث وكارليس بيريز وأنسو فاني.

وهذه هي الخسارة الأولى للبلاوجرانا تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين الذي جلس على مقعد المدير الفني للفريق في 13 كانون ثاني (يناير) الجاري.

وتجمد رصيد البرسا عند 43 نقطة يظل بها في الصدارة التي قد يفقدها لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد (43 نقطة) في حالة فوزه الأحد خارج قواعده على بلد الوليد. (إفي)