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ريبيري ينضم رسمياً إلى فيورنتينا الايطالي

منذ 3 ساعات

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ميلانو – أعلن نادي فيورنتينا الايطالي الاربعاء، تعاقده مع الجناح الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري وسيقدمه الى الجماهير يوم غد الخميس في ملعب النادي “ارتيميو فرانكي”.

ووصل ريبيري الى إيطاليا اليوم الأربعاء من أجل الانضمام الى فيورنتينا بحسب ما نشر الأخير في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي، مرحبا به: “أهلا بالاسطورة”.

وقال فيورنتينا على موقعه الرسمي: “يعلن فيورنتينا انه تعاقد مع اللاعب فرانك ريبيري، سيتم تقديمه الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء في قاعة مانويلا ريغيني في ملعب ارتيميو فرانكي، بدءا من الساعة الثامنة مساء سيفتح الملعب ابوابه امام المشجعين لالقاء التحية على اللاعب البنفسجي الجديد”. (أ ف ب)

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