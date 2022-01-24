“الفروسية” يشارك في بطولة العلا بالسعودية

عمان – الغد – يغادر منتخب الفروسية اليوم إلى مدينة العُلا السعودية، للمشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباقات القدرة والتحمل للخيول لمسافة 120 كم، والمقرر أن تقام يومي 28 و29 من الشهر الحالي.

ويشارك في البطولة 200 فارس وفارسة من 32 دولة، علما بأن منتخب الفروسية المشارك باسم الأردن سبق له وأن شارك في مناسبتين بهذه البطولة، وحقق نتائج طيبة مع وجود نخبة من أبطال الفروسية حول العالم.

وشكل اتحاد الفروسية الملكي الأردني في وقت سابق وفده المتوجه إلى السعودية، والمكون من مديرة الاتحاد رزان سمامعة كرئيسة للوفد، والفرسان نايف الفايز، جمعة أبو شباب، محمد أبو عمارة ومصطفى قطيشات عن فئة الكبار، وسطام بندر أبو جنيب ورشيد قاسم عن فئة الناشئين، وسارة خليل عن فئة السيدات.

وأكدت سمامعة، أن المنتخب الوطني المشارك يسعى للمنافسة في البطولة ولن يكتفي بالمشاركة، بعد أن تم اختيار الفرسان النخبة الحاصلين على أعلى عدد من النقاط في البطولات الدولية، علما بأن الخيول ستتجه إلى السعودية فجر يوم غد.

وأشارت سمامعة لـ “الغد”، إلى أن المشاركين الأردنيين يقدرون المنافسة المتوقعة في البطولة من قبل الفرسان الآخرين الذين يتمتعون بخبرات طويلة نتيجة لمشاركات المستمرة في البطولات المتميزة.