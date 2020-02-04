“الفروسية” يُشيد بنتائج الفرسان في سباق السعودية

عمان – الغد – بارك اتحاد الفروسية مشاركة الفرسان الأردنيين الذين أنهوا سباق كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في منطقة العُلا بالمملكة العربية السعودية.

وحل الفارس علي ابو ربيع على صهوة الجواد عزيز البادي في المركز 44، وحل في المركز 45 الفارس محمد الناطور على صهوة الجواد نجمة الأردن، وفي المركز 46 الفارس عبدالله ابو عمارة على صهوة الجواد مزيد البلقاء.

ويعد السباق من فئة النجمتين المعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وتبلغ مسافته 120 كيلومترا على مدى 4 حلقات، أمتدت عبر صحراء وجبال العلا، ونظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية.

كما يعد السباق أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل عالميا، وتنافس الفرسان في نسخة هذا العام على جوائز مالية يبلغ مجموع قيمتها 15 مليون ريال سعودي “4 مليون دولار”، وهي من أكبر الجوائز لهذا النوع من السباقات في العالم.

وفاز الفريق الإماراتى بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، وقاده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والذي تسلم كأس المركز الأول.

وشهد كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل هذا العام مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان من حول العالم يصل عددهم إلى 200 فارس وفارسة، بحسب قواعد الاتحاد الدولى لرياضات الفروسية، كما يصل عدد الخيول المشاركة إلى 204 من 17 دولة من حول العالم وهي: السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن ومصر وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والصين وباكستان والبرتغال وسلوفاكيا والسودان وتونس والأوروجواي.