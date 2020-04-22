“الفروسية” يُطالب الفرسان التقيد بتصاريح المرور

عمان – الغد – أكدت الامين العام للاتحاد الفروسية الملكي كرستينا ابودية على اهمية التقيد باجراءات الحظر للاندية والمراكز، وفقا لتعليمات اللجنة الاولمبية بإيقاف انشطة المراكز والاندية.

وشوهد من بعض الفرسان والاندية والمراكز عدم التقيد في التعليمات، مما يعرض الفارس والنادي لعقوبات،علما ان التصريح الذي يملكة الفارس او مالكي الخيول ليس لنشاط رياضي وانما لإنجاز عمله الشخصي،.

ووصل الاتحاد العديد من الشكاوى على مخالفة الحظر، وعليه تم مخاطبة الاندية والمراكز ومالكي الخيل للتقيد بالتعليمات، التى تعجل عودة الروح للنشاطات الرياضية، وان الاتحاد يحرص ويقدر رغبة كل الفرسان للإطمئنان على خيولهم، لكن ضمن ضوابط وضعتها اللجنة الاولمبية الدولية والمحلية، لمواجهة وباء كورونا.

مشيرة ان اللجنة الاولمبية الاردنية تواصل الليل بالنهار مع اصحاب الاختصاص في الاتحادات والاندية، لعودة الروح للنشاط الرياضي، وان الاتحاد قدم خطة للجنة الاولمبية لعودة الانشطة ضمن ضوابط حفظ السلامة والتباعد الاجتماعي.

وأشارت أبو دية، أن ما يقوم به البعض يؤخر العودة للحياة الطبيعية، وان الالتزام باجراءات الحظر وما يفرضه قانون الدفاع، واجب على الجميع لانجاح اجراءات الحكومة والالتزام، مؤكدة ان الاتحاد حريص على عودة النشاطات لكن ضمن الضوابط والاجراءات القانونية التي تحافظ على السلامة العامة.