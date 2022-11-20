الفريق (FALCONS) يحرز الأول في بطولة “ريد بُل هاتريك” في الأردن

تُوّج الفريق “FALCONS” فائزاً في بطولة “ريد بُل هاتريك” التي أقيمت للمرة الأولى على الإطلاق في الأردن. وتمكّن الفريق من انتزاع لقب البطولة بعد منافسات جمعته مع 15 فريقاً محلياً آخر من ثلاثة لاعبين، ليتفوّق عليها كلّها في طريقه لبلوغ النهائيات، قبل أن يجتاز في نهاية المطاف فريق “المحترمين” في المواجهة الختامية بنتيجة (4-8).

وفازوا “FALCONS” بالتالي بالجائزة المالية الكبرى التي بلغت قيمتها 2500 دولار، بعدما أثبت أنه يستحقها عن جدارة خلال المباريات القوية التي خاضها بلعبة “فيفا 23” (FIFA23) على جهاز بلايستيشن 5.

وانطلقت البطولة مشتملة على ثماني تصفيات في مدن أردنية عدة، من بينها عمان والزرقاء وإربد، ليتأهل أفضل فريقَين من كل محطة تصفية أقيمت في مختلف أنحاء المملكة، إلى النهائيات الوطنية للبطولة.

عن ريد بُل هاتريك:

“ريد بُل هاتريك” هي بطولة في لعبة في كرة القدم الإلكترونية تخوضها على جهاز “بلايستيشن 5” فرق تتألف من ثلاثة لاعبين، تتنافس للفوز باللقب والحصول على الجائزة الأولى.

وأقيمت “ريد بُل هاتريك” الأردن في العبدلي مول في 18 نوفمبر برعاية زين الأردن، قناة رؤيا الفضائية، راديو بلِس 104.3، راديو هلا، MG Motor الأردن، الملكيّة الأردنية، إنجوت بروكرز، والبنك الأهلي. للمزيد: www.redbull.com/HATTRICK