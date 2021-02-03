الفستق الحلبي والكستناء يزرعان بالكرك (فيديو)

هشال العضايلة

الكرك – في خطوة وصفها البعض بانها مخاطرة وخروج عن التقليد، إلا ان صاحبها قرر المضي فيها بشجاعة، عمد المزارع عبدالسلام المجالي من بلدة الربة شمالي محافظة الكرك العام الماضي، تنويع زراعاته إضافة للمحاصيل الحقلية في جزء من أرضه الزراعية، والبدء بزراعة مساحة محاصيل الفستق الحلبي والكستناء والبندق والجوز وغيرها من المحاصيل غير التقليدية في المملكة.

وقال المجالي إنه حين قرر تغيير نمط الزراعة لديه في جزء من أرضه والانتقال إلى زراعات أخرى، انما كان لديه تاريخ في ذلك، حين قرر والده قبل أكثر من 60 عاما زراعة الأشجار المثمرة، خروجا عن تقليد المنطقة والتي تمتاز بزراعة المحاصيل الحقلية من القمح والشعير.

ويؤكد المجالي، انه توجه إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية بالكرك، للاستعانة بتوجياتهم الفنية حول أهمية تلك الزراعة وأفضل الممكن فيها، ولكي يحصل في النهاية على زراعات جديدة ذات قيمة اقتصادية جيدة ولها تسويق في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن المركز الوطني والعاملين فيه أشاروا عليه بزراعة الفستق والكستناء وغيرها من المحاصيل وخصوصا البندق والجوز، وبعض الأصناف مثل الكاكا والكيوي والمشمش والخوج، لافتا إلى ان الفنيين بالمركز كان لهم دور مهم في رسم كافة الإجراءات الفنية للمزرعة من حيث مسح التربة والتعرف على خصائصها والأنواع المناسبة لها وحاجتها من المياه، وهي الأمور التي نفذها بشكل تام.

وأضاف انه قام باختيار 25 دونما من أرضه الزراعية، التي كانت تزرع سابقا بالقمح والشعير ومحاصيل أخرى، وتجهيز البنية التحتية لها ووضع السياج عليها، وانشاء خزان مياه سعته 50 مترا مكعبا، وحفر ثلاث آبار سعة كل منها 45 مترا مكعبا.

وقال المجالي إنه قام من خلال توجيهات المركز بشراء الاشتال والتي مصدرها خارجي من إحدى الدول القريبة، مشيرا الى زراعة 170 شجرة فستق حلبي و30 شجرة كستناء وعدد من أشجار جوز قلب وغيرها من أشجار البندق والليمون الشهري، إضافة إلى أشجار المشمش والخوخ والكاكا والكيوي.

ولفت إلى قيامه بزراعة أنواع خضرية شتوية في المناطق الفارغة من المزرعة بالتنسيق مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وأشار المجالي، انه استثمر في هذا المشروع من ماله الخاص حوالي 17 ألف دينار، وهو ينتظر ان يرى المردود المالي للمشروع بعد 6 أعوام وفقا للتقديرات الأولية.

وأكد أن هذه الزراعات موجودة في محيطنا بالاقليم، وهي تقدم للمزارعين مردودا ماليا جيدا، خصوصا وأن الأردن يشتري هذه المنتوجات بأسعار مرتفعة جدا.

ودعا المجالي الشباب إلى التوجه للعمل بالزراعة المتنوعة ذات التحصيل التجاري، والابتعاد عن الزراعات التقليدية التي تعاني من كساد كبير.

وقالت المهندسة الزراعية من المركز الوطني للبحوث الزراعية بالكرك ماجدة الذنيبات، إن المزارع المجالي جاء للمركز طالبا المشورة في زراعة قطعة من أرضه بزراعات مغايرة للسائد بالمنطقة ويحصل منها على مردود مالي جيد يكفيه الخسائر المالية المتراكمة.

وأشارت إلى أن “المركز أشار عليه بزراعة أنواع من الأشجار، التي تناسب المنطقة والتربة وكميات الأمطار لدينا في الكرك، وهي أصناف الفستق الحلبي والكستناء والبندق وغيرها من الفاكهة الفاخرة وهي التي سوف يحصل منها على مردود جيد رغما من الاستثمار الكبير الذي نفذه بالمزرعة”.

وبينت ان كافة الأشجار هي من مصدر خارجي وقام بشراء أفضل الأصناف وزراعتها قبل أكثر من 6 أشهر وهي الآن في مرحلة انبات جيدة، مشيرة إلى أن المركز سوف يقوم بمتابعة المزرعة بشكل دائم حرصا على سلامة الأشجار.

وأشارت إلى أن هذه الزراعات مشجعة في المنطقة، لانها تعيش في نفس الوسط البيئي في العديد من دول الاقليم، ويمكن للمزارعين ان يحصلوا منها على مردود مالي جيد.

وأشارت إلى أهمية أن يقوم المزارعون بالكرك بالخروج عن التقليد والبحث عن الزراعات الاخرى، رغم أهمية زراعة القمح والشعير وغيرها من المحاصيل، موضحة أن هناك أهمية لتنويع المزارعين للزراعات لديهم حرصا على سلامة الموسم الزراعي والاستفادة من كل فترات السنة.

وأكدت ان هذه الأنواع من الأشجار لا تحتاج إلى عناية مختلفة أو فائقة انما هي بحاجة لكميات بسيطة من المياه وإضافة إلى السماد العضوي البلدي في بداية الانبات، ولاحقا ليست بحاجة الى عناية كبيرة مثل غيرها من الأشجار.

وأكد مدير زراعة المزار الجنوبي المهندس مأمون العضايلة، ان وزارة الزراعة تشجع بشكل دائم ومستمر المزارعين على تنويع زراعاتهم وتقدم لهم المشورة الفنية الميدانية الدائمة.

ولفت إلى أن الوزارة نفذت خلال الأعوام الماضية مشروع إدارة المصادر الزراعية، والذي قامت من خلاله بتنفيذ عمليات زراعية ضخمة بانشاء السدود وبناء الابار وتقديم الاشجار للمزارعين ودعوتهم إلى زراعات غير تقليدية، وخصوصا في المناطق الجبلية التي لا يزرع فيها المحاصيل الحقلية وهي في الغالب مهجورة.