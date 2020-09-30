الفصل الأول لطلبة البكالوريوس في الجامعات “عن بعد” باستثاء المختبرات

عمان- الغد- أعلن وزير التعليم العالي، محي الدين توق، اليوم الأربعاء، عن تعديل قرارات سابقة لمجلس التعليم العالي، في ظل تزايد الإصابات بكورونا، من أهمها بأن يكون التدريس في مرحلة البكالوريوس في الفصل الأول المقبل عن بعد باستثناء المختبرات.

وقال توق: “تدريس طلبة البكالوريوس لجميع متطلبات الجامعة والكلية الاجبارية والاختيارية الكترونيا وعن بعد ومتطلبات التخصص عن بعد، وتدريس المساقات التي تحتاج لتطبيقات عملية ولا يمكن تعليمها الكتروني بالحرم الجامعي مع مراعاة الصحة والسلامة العامة”.

وأضاف: ” تدريس كافة السنوات لطلبة الطب وطب الأسنان في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية ويترك لمجالس العمداء تقييم بعض المساقات في الكلية للتعليم عبر نظام التعليم المدمج”.

وتابع أنه سيتم “عقد امتحانيين كتابيين للمساقات التي ستدرس في الحرم الجامعي ويستثنى من ذلك المساقات التي تتطلب إجراءات خاصة للتقييم”.

وقال إنه “بالنسبة لتدريس الطلبة من هم خارج المملكة والذين لم يتمكنوا من العودة للبلاد، يترك لمجالس العمداء خيار تدريسهم الكترونيا في المساقات التي تدرس إلكترونيا حسب القرار وفي حال عدم قدرتهم تقديم الامتحانات يترك للجامعات آلية تقييمهم”.