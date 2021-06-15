الفصل الدراسي المتنقل.. حلول ذكية وممارسات واقعية

د. أكرم عبد القادر

تتسابق المؤسسات التعليمية في شتى أنحاء العالم في ابتكار مشاريع وبرامج تعليمية وتربوية تعالج الاختلالات التي حصلت للطلبة خلال ما يزيد عن عام ونصف من بدء جائحة كورونا والإنتقال بصورة مفاجئة من التعليم الوجاهي إلى التعلم عن بعد (online ).

ومما يدعو إلى الفخر قيام إحدى المؤسسات التربوية الأردنية بالتفكير خارج الصندوق وطرح مشروع الفصل الدراسي المتنقل الذي يهدف إلى معالجة الفجوات التعليمية ( الفاقد التعليمي ) لبعض المعارف والمهارات لدى بعض الطلبة لتحقيق المعايير وتعزيزها ومعالجتها على ضوء المشاهدة والمتابعة الوجاهية بالإضافة إلى كسر الرتابة والروتين لدى الطلبة وتحقيق التعلم بمتعة ومعالجة بعض السلوكيات السلبية التي أفرزها التعليم عن بعد بصورة وجاهية ومباشرة، وتعزيز العمل على الأبعاد النفسية والذكاء العاطفي وتوظيف مهارات التفكير الدنيا والوسطى والعليا بصورة تتابعية ووفق منهجية تفريد التعليم لوجود عدد قليل من الطلبة داخل الفصل الدراسي المتنقل.

وقد تم استهداف طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بعد إجراء اختبار تشخيصي يعقبه اختبار بعدي في نهاية المشروع لمباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات كمرحلة اولى كون هذه الفئة الأكثر تضرراً من هذه الجائحة في بيئة تتوفر فيها كافة الاشتراطات الصحية، والمقاعد المناسبة والشاشة الذكية التفاعلية، ومستحدثات التكنولوجيا المساعدة للمعلم عمله مثل نضارات الواقع الافتراضي ( VR ) والمساعد الشخصي ( Alexa ) وغيرها من الأدوات والوسائل التقنية والتقليدية التي تخدم العملية التعليمية التعلمية وتمضي قدماً في معالجة الفاقد التعليمي وإكساب الطلبة المهارات الحياتية المستهدفة، وتعزيز الجوانب النفسية والقيمية والاتجاهات المطلوبة.

ومما يزيد هذه التجربة الفريدة من نوعها ألقاً توفير مرافق صحية مصاحبة، لتلبية كافة الإحتياجات الفسيلوجية والإنسانية ضمن مستويات هرم ماسلو وبما يتوافق مع الخصائص النمائية لهذه الفئة المستهدفة.

تعليم أقل وتعلم أكبر شعار المرحلة القادمة الذي ينبغي أن تخرج من مشكاته كل المشاريع والمبادرات الطموحة في معالجة آثار هذه الجائحة واستشراف المستقبل الواعد.