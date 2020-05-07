“الفضيلة”: موروث تكافلي معاني لتبادل الأطباق برمضان تبدده سطوة “كورونا”

حسين كريشان

معان – غيب الحظر ابرز طقوس شهر رمضان المبارك في مدينة معان، اذ كان يتسابق الأطفال كل يوم خميس على توزيع وتبادل السكان أطباق من المأكولات فيما بينهم قبل موعد الإفطار، في طقس يحب المعانيون تسميته بـ”الفضيلة”، مجسدين بذلك أجمل صور التكافل الاجتماعي.

ويشير سكان أن “الفضيلة” تعد جزءا من التقاليد والعادات الرمضانية التكافلية التي ورثها أهالي المدينة عن أجدادهم، مشيرين إلى أن الجميع يحرص على إحيائها كل يوم خميس طيلة الشهر الفضيل، لتكون المحصلة عشرات الأطباق المتنوعة من المأكولات في كل منزل، حيث يتساوى الغني والفقير بنفس الوجبة.

وتزخر المائدة الرمضانية المعانية بأكلات : (المجللة المعانية، والرز الحامض، وفطيرة السكر، والرقاقة، والشيشبرك ، والكبيبات ، والمحاشي بأنواعها، و رز مع شعرية وبجانبها “مذبله” والمجدرة ، والرشاش الاوزي وشوربة العدس، أضافه إلى الأكلات اليومية التي يقبل عليها الجميع كما في منسف اللحم والدجاج، والبخاري، والقدرة الخليلية ، والمقلوبة، والكبسة )، وغيرها من الأصناف الأخرى.

وفرضت أزمة فيروس كورونا تأثيرا واضحا وتغييرات متعددة طغت على أهم الموروثات الاجتماعية التقليدية، كانت جزءا من المظاهر المحببة والمألوفة لدى أبناء المدينة، في الشهر الفضيل.

ولعل أبرزها اختفاء أقامة والولائم وموائد الإفطار الجماعية، وغياب زيارات رمضان وتراجع بهجة الأسواق وافتقاد الشوارع العامة والمنازل لزينة رمضان، وتقلص القدرة الشرائية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي خلفها انتشار الفيروس.

ويؤكد الباحث والمؤرخ محمد عطالله المعاني، أن أبرز طقوس رمضان بالنسبة إلى الأطفال في معان كان موعد “الفضيلة”، والذي يأتي كل يوم خميس طيلة الشهر المبارك، عندما تكتمل بهجة الأطفال وهم يخرجون إلى الأحياء السكنية داخل الحارات والطرقات، في كرنفال احتفالي وحركة دؤوبة قبل موعد الإفطار، يطرقون أبواب منازل الأقارب والجيران لتبادل الأطباق المأكولات، ما يوفر المائدة المنوعة الشاملة لكافة أصناف الطعام، بحيث يتساوى كل بيت في وجبة موحدة تذوب معها الفوارق الاجتماعية.

ويضف المعاني، الا أن ذلك المشهد يغيب في رمضان هذا العام، بسبب ظروف الحظر والإجراءات الاستثنائية التي يمر فيها الوطن.

ويقول رجل الأعمال هيثم تيم أبو هلالةـ أن أجواء شهر رمضان تختلف عن سابقاتها هذا العام، نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويضيف ابو هلالة، ولعل من أبرز المظاهر التي ألقت بظلالها الثقيلة على أجواء رمضان هذا العام، حظر التجول والذي افقد المدينة مبادرات موائد الإفطارات الجماعية، التي كانت تنتشر في المدينة لإقامة تجمعات الإفطار الرمضاني للفقراء والمحتاجين والأيتام والتي يقوم بها أهل الخير، سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد، في مشهد يعمق روح هذا الشهر المبارك في نفوس المواطنين.

واعتبر عبدالله المحاميد، أن الزيارات الرمضانية وزيارات صلة الرحم بين الأقارب والأصدقاء والجيران من أبرز طقوس رمضان في المدينة ايضا، الا أن التشديد بضرورة الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي قلص بشكل كبير من زيارات هذا الشهر.

ويشير محمود عليان، أن أجواء البهجة طغى عليها فيروس “كورونا”، لافتا إلى تراجع القدرة على تزيين الشوارع والميادين والمنازل ونشر الأضواء، ترحيبا بقدوم الشهر الكريم على صعيد البلديات، في ظل انشغالها بتسخير إمكانياتها لمواجهة الآثار الكارثية للفيروس.

ويقول عماد الفناطسة، إن المنطقة شهدت تحولات غير مسبوقة في طقوس دينية واجتماعية واقتصادية، نتيجة التباعد الاجتماعي، نظراً لجائحة كورونا، مشيرا الى انها احدثت تغييرات في العادات وطقوس الموروث الاجتماعي التكافلي.

واضاف أن بعض طقوس رمضان اختفت، فيما أخرى غابت عنها روح رمضان، في هذا الشهر الفضيل.