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الفطر السحري علاج للاكتئاب.. دراسة تؤكد

10:48 ص2022-08-27
الفطر السحري علاج للاكتئاب.. دراسة تؤكد
الفطر السحري علاج للاكتئاب.. دراسة تؤكد

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أفادت دراسة حديثة نشرها باحثون من «إمبريال كوليدج لندن» أن مركب «سيلوسيبين» (Psilocybin)، وهو المادة الفعالة النشطة فيما يُعرف بالفطر السحري، لها فاعلية دواء معروف مضاد للاكتئاب، وفق نتائج تجربة سريرية، حسب مجلة «ساينتفيك أمريكان».

قام الباحثون بتقييم الإمكانيات العلاجية لمركب ال«سيلوسيبين» عبر مقارنته في دورتين من العلاج بدورة علاجية مدتها ستة أسابيع لأحد مضادات الاكتئاب الرائدة المعروفة باسم «مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائي» مثل دواء سيبرالكس- في 59 شخصاً يعانون الاكتئاب المتوسط إلى الشديد، فيما وُصف بأنه «التجربة الأكثر دقةً وصرامةً حتى الآن».

أظهرت النتائج التي نشرتها دورية «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين» (New England Journal of Medicine)، انخفاضاً في درجة الاكتئاب لدى المجموعتين، إلا أن مستوى الانخفاض حدث بصورة أكبر وأسرع في المجموعة التي تم علاجها بمركب الفطر السحري.

يقول روبن هاريس، رئيس مركز أبحاث المخدرات في إمبريال كوليدج، والمؤلف الرئيسي لتلك الدراسة: «لا تدعم النتائج تناول الفطر السحري كمخدر، إذ يُمكن أن يُسبب تناوله أعراضاً اكتئابية وإدمانية خطيرة، والتجارب على الفطر السحري لا تزال في بدايتها، علاوةً على أن المرضى تناولوا المادة الفعالة ولم يتناولوا الفطر في صورته الطبيعية». -وكالات

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10:48 ص2022-08-27
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