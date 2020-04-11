الفعاليات الشعبية في المخيمات تثمن خطاب الملك

عمان- الغد– ثمنت لجان الخدمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء المخيمات في المملكة خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لأبناء شعبه العظيم بمواقفه البطولية الكبير بحبه وولاءه لقيادته الهاشمية الحكيمة.

وتاليا نص البيان :

تلك هي سجايا الهاشميين العظيمة التواضع امام انجازاتهم العظيمة والافتخار بأبناء شعبهم الوفي ، الذي ما توانى يوما ان يكون في طليعة المدافعين عن وطنهم ،ان حكمة قيادتكم الهاشمية المظفرة بإذن الله ، تسجل كل حين صفحات مضيئة في سجل التضحية والفداء وهي صفحات حري بنا نحن ابناء شعبك الاردني الوفي بكافة اطيافه ان نفتخر بها ونرفع هاماتنا عاليا امام هذا الإنجاز الكبير ، نعم يا سيدي بلد صغير ولكننا كبار وعظماء بقيادتكم عزمنا من عزمكم وارادتنا من ارادتكم ، وستزول هذه الشدة بإذن الله ويعود الحب والفرح والسرور لتملا جبال عمان وسهول حوران وشيحان .

اننا نحن ابناء وممثلو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبمناسبة هذا الانتصار العظيم لحقوق شعبنا الاردني في ارضه ووطنه ، نستذكر مواقف وجهود سيد البلاد وقائد الركب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، في الدفاع عن القضية الفلسطينية شعبأ وارضاً ومقدسات ، وجهود جلالته المتواصلة لرفع المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عبر العقود ، وحقه في تقرير مصيره على ارضه ووطنه عبر اقامةالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض كما اقرتها الاعراف الانسانية والقوانين الدولية .

واننا اذ نعبر عن فخرنا واعتزازنا بمواقف العز والبطولة لقائد الركب وحامي الحمى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، لنؤكد على وقوفنا صفا واحد خلف قيادته الهاشمية الرشيدة وسياسته الحكيمة ، فسر ياسيدي ترعاك عين الله ، وترعاك عيوننا وقلوبنا قائدا وملكاً عربيا هاشميا ينسج في سجل الشرف والبطولة كل يوم صفحة من الحكمة والاقدام والشجاعة . حفظ الله الاردن و شعبه وقيادته الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.