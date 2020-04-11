الفعاليات الشعبية في مادبا تطلق مبادرة لجمع التبرعات دعما للجهات الرسمية

أحمد الشوابكة

مادبا– أطلقت الفعاليات الشعبية في عموم محافظة مادبا مبادرة حثت من خلالها المؤسسات المستقلة والخيرية والتطوعية الى العمل بروح المسؤولية الوطنية والتفاني من اجل دعم جهود الحكومة والقوات المسلحة الأجهزة الأمنية في مكافحة فايروس كورونا.

وطلبت الفعاليات الموقعة على البيان بإطلاق حملات تبرع شخصية تبدأ بـ”دينار”.

وفيما يلي نص بيان المبادرة:-

يا أهالي محافظة مادبا الكرام

هذه بلادنا التي بنيناها حجرا فوق حجر، هذه بلاد الأنباط الذين حفروا الصخر وحولوه الى مدينة عز نظيرها على حافة الصحراء، هذه بلادنا التي كلما ظن البعض أنها ماتت تنتفض كما العنقاء وتخرج من جديد شابة مقدامة لا يقف في طريقها عدو او وباء؛

هذه بلادنا تدعوكم لتساهموا في جهد مشترك لمقاومة وباء غامض وخبيث لا نعلم كيف يتحور ويتغير ليصيب خبط عشواء الطفل والكهل والعجوز، المرأة والرجل. الآن هو الوقت المناسب ليساهم كل منا في مقاومة المرض وفي بناء المؤسسات التي تكافحه وتساهم في عودتنا الى حياتنا الطبيعية التي نبني فيها ونشيد ونزرع.

من هذا المنطلق، ندعوكم أبناء محافظتنا الحبيبة أن تتبرعوا ولو بدينار واحد لمقاومة المرض وإغاثة الملهوفين. ولأن الأقربين أولى بالمعروف، فان المهم الالتفات الى الجيران الأكثر تضررا نتيجة انعدام الدخل. وكذلك لتكن تبرعاتنا لشراء أجهزة تنفس لمستشفى النديم في حال حدثت، لا سمح الله، إصابة في محافظتنا، او أي جهاز آخر نعرف من خبرتنا أن محافظتنا تحتاجه ولم تستطع الحكومة تقديمه لمستشفانا. هذا هو الوقت الذي يجب أن نتكاتف فيه لسد الفجوات في نظامنا الصحي لمنفعتنا جميعا، ولكي يحس كل واحد منا بأنه ساهم في بناء مستشفى او مدرسة او أي مرفق عام نحتاجه نحن وأبناؤنا. ألم يساهم آباؤنا وأجدادنا في بناء المدينة الرياضية في عمان بالتبرع بقروشهم القليلة؟ ألم يبنوا بأيديهم دون انتظار أحد مدرسة لأبنائهم؟ هذا ما أدعوكم إليه اليوم، المساهمة بدينار واحد عن كل عائلة، ومن أراد أن يتبرع بالمزيد فله ذلك،على أن تكون التبرعات مباشرة عبر المواقع الرسمية المعلنة وبدون واسطة احد.

ندعو من هنا جميع المؤسسات الأهلية من جمعيات خيرية وتعاونية ونواد رياضية وثقافية وغيرها أن تبدأ من عائلتها ومنطقتها وحارتها في العمل على هذه المبادرة لكي تنتهي هذه المحنة ونحن نشعر أن المستشفى ملك لنا بنيناه بدنانيرنا القليلة، أن المدرسة لنا بنيناها وحافظنا عليها لأبنائنا وأحفادنا، وأخيرا أن البلد بلدنا ولن يخدمها أحد مثلنا نحن أبناءها الذين تمازجت عظام جدودنا مع ترابها.

الموقعون على المبادرة:

النائب نبيل الغيشان والنائب عبد القادر الفشيكات و رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس احمد سلامة الازايدة و رئيس مجلس محافظة مادبا د.يوسف الغليلات

و رئيس بلدية ذيبان الجديدة عادل الجنادبه و رئيس بلدية لب ومشايخ حسين السمارات و رئيس بلدية جبل بني حميدة محمد وراد الشخانبه

ورئيس مجلس أعمار مادبا محمد الخريبات رئيس وخالدة السلايطة رئيسة جمعية الشابات المسيحية وعلي الفساطلة رئيس جمعية عبد الرحمن بن عوف وبرجس العبابسه رئيس نادي مادبا وخالد العرامين رئيس نادي ماعين و خضر ابوناب رئيس نادي الوحدة

وجمال المليطي رئيس نادي اتحاد مادبا و هيام طوال ، الهلال الاحمر الاردني.