الفقراء “نصيبهم عاثر” حتى مع كورونا

عمان- الغد- خلصت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الأكثر عرضة للمعاناة مما بات يعرف بمرض “كوفيد الطويل”، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. وذكرت الدراسة، التي نشرت تفاصيلها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا لمدة تزيد على 4 أسابيع يرجح أن يكونوا من الفقراء.

وأعد الدراسة الجديدة، مركز الدراسات المالية في بريطانيا، واعتمد أرقام مكتب الإحصاء الوطني.

وقالت الدراسة إن واحدا من 10 مصابين بـ”كوفيد الطويل” يتوقف عن العمل، بينما لا يزال يعاني من الأعراض، وهذا يعني أن الإصابة بالفيروس تقلل من ساعات العمل بواقع 6 في المائة.

ولهذا الأمر تداعيات مالية واجتماعية، إذ إن الدخل ينخفض بمقدار ساعتين ونصف الساعة في الأسبوع وبواقع 65 جنيها إسترلينيا. وذكرت الدراسة أن 3 في المائة من سكان بريطانيا يعانون من “كوفيد الطويل”، واعتبارا من (مايو) الماضي فقد ابتعد عن العمل 111 ألف عامل بسبب إصابتهم بالفيروس. وقال كبير الاقتصاديين في المركز، توم ووترز: “لا يبدو أن كورونا يزول، لذلك من المحتمل أن يظل كوفيد- 19 معنا لفترة طويلة أيضا”.