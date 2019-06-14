الفقهاء أولا وهارون ثانيا وأبو حسين ثالثا في سباق الدرفت

أيمن وجيه الخطيب

عمان – إنتزع المتسابق محمد الفقهاء لقب سباق الدرفت– الإنجراف (الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت)، التي اقيمت على حلبة (سوفكس– ماركا) يوم أمس الجمعة، بمشاركة 39 متسابقا من فلسطين ومصر والأردن (المنظم)، وبدعم من إطارات سيلفرستون.

وحلّ المتسابق رأفت هارون في المركز الثاني، فيما جاء المتسابق عبد الله أبو حسين بالمركز الثالث، وشهد السباق متابعة جانب كبير من عشاق ومحبي سباقات الإثارة والتحدي، وتكون من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 13 نتيجة حققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

الطريق نحو اللقب

اشتعل فتيل المنافسة في الجولة الأولى للسباق بين المتسابقين عمر الكخن وعبدالله أبو حسين وياسر الحلو ومحمد الفقهاء ورأفت هارون وأحمد كعوش ومحمد نوفل ومجاهد البيتموني وأحمد الجبالي وهشام عصام وسهيل الأصبح (فلسطين) ومحمود شداد ومراد القواسمي.

وفي الجولة الثانية تنوع أداء المتسابقين لتتغير قائمة المتصدرين ودارت منافسة قوية بين المتسابقين محمد الفقهاء وعبدالله أبو حسين، وناور على المراكز المتقدمة كل من المتسابقين: ياسر وأنس الحلو ومحمد نوفل ومجاهد البيتموني وعمر الكخن وهشام عصام وأحمد الجبالي وصهيب البكار وعبد الله سرور ورأفت هارون وأحمد زرديك (مصر) وأحمد كعوش. ودخل السائقون في مناورات عديدة في الجولة الأخيرة لأفضل 13 نتيجة حققها السائقون، واستطاع المتسابق محمد الفقهاء حسم نتيجة السباق لصالحه معلنا فوزه في السباق، وسط مطاردة على اللقب في ظل تقارب النقاط مع أقوى منافسيه.

الجولة الثالثة من بطولة الأردن للدرفت:

-الأول: محمد الفقهاء على متن بي ام دبليو ايه 30، برصيد 374 نقطة.