الفقية أصغر حائز على اعتماد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

عمان – بات الشاب الحسن الفقية طالب الهندسة الصناعية المشارك الأصغر لدى مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية وذلك بعد أن حاز على شهادة الإعتماد في البرنامج الإقليمي الذي يهدف الى التكامل الإقتصادي بين الدول التابعة للجنة وكذلك فض النزاعات الدولية .

الفقية والذي إجتاز متطلبات معايير إعتماد الهيئات التدريبية التابعة للبرنامج بات أصغر شاب يحوز على شهادة الإعتماد الدولي التابع للجنة وذلك في سن الـ٢١ وبضعة أشهر في إنجاز شخصي لطالب الجامعة الأردنية .

مجلس الوحدة الإقتصادية العربية والذي يهدف الى تكوين وحدة إقتصادية كاملة بين ١٠ دول هي الأردن، مصر، العراق، سوريا، اليمن، السودان، الصومال، ليبيا، موريتانيا ودولة فلسطين هو ناتج عن إتفاقية أقرها المجلس الإقتصادي تسعى من خلالة جميع الدول الى إتباع أفضل السبل لتنمية اقتصادياتها، وتحقيق التكامل فيما بينها.