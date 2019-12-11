شركات وأعمال

الفقية رئيسا لمؤسسة شباب

منذ ساعة واحدة

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عمان- يقيم فريق مؤسسة شباب “يوم الشباب” في السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بحيث تفتتح فعالياتها وأنشطتها بهذا اليوم الذي يعزز دور الشباب في المجتمع، و يؤكد على ضرورة استثمار القوى الشبابية.
تعتبر مؤسسة شباب لطلبة الجامعة مؤسسة غير تابعة لجهة سياسية او دينية، واقعة تحت مظلة مركز الريادة والابتكار في الجامعة الأردنية، بحيث يضم فريقها طلاباً من الجامعة الأردنية من مختلف التخصصات.
وتهتم المؤسسة بتأهيل الطلبة الجامعيين إلى سوق العمل من خلال تقديم دورات وورشات عمل في مختلف المجالات.
حيث تسعى المؤسسة لإعطاء الفرص لجميع الطلبة في الجامعة للمشاركة في تطوير ذاتهم، والنهوض بالمجتمع ايماناً منها بأن الشباب هم بذرة التطور والنهضة، ونسعى بالذكر ان باب التسجيل للمؤسسة ما يزال مفتوحاً لطلبة الجامعة الأردنية من خلال الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

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