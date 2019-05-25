الفلاحات: وحدة القيادة والشعب هي ضمان حماية الاستقلال ومنجزاته

عمان- الغد- قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ان ما يحمي استقلالنا ويصون منجزاته هي الوحدة بين قيادتنا وشعبنا فهي الضامن الاقوى لذلك.

واضاف الفلاحات في بيان لنقابة المهندسين الزراعيين بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثالثة والسبعين للاستقلال ان الاردنيين جميعا يعون اليوم اننا نواجه جملة من التحديات و الصعوبات الداخلية و الخارجية التي باتت تحدق بهذا الوطن وتسعى للنيل من حريته واستقلاله وكرامته ونحن اليوم نعي ايضا ان سبيلنا لمواجهة هذه التحديات هو تمتين جبهتنا الداخلية وتعميق روح المواطنة لدى أفراد الشعب بتعزيز قيم العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين ابنائه والبحث عن الشراكة الحقيقية الجادة مع الجميع للبناء والتطوير.

وشدد الفلاحات ان منطقتنا خاصة والشرق الاوسط بعامة تمر في هذه الايام بمنعطفات سياسية خطرة ليس اخرها صفقة القرن التي نعتبرها تعديا على استقلالنا بتعديها على القدس قضيتنا ومشروعنا الاول في هذه الدولة. اليوم يقف الاردنيون بقلب واحد وساعد واحد ولسان واحد يعلنون رفضهم لهذه المؤامرات الشبوهة .

واكد الفلاحات ان مناسبة الاحتفاء بالذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال المملكة هي مناسبة نخط فيها عظيم الامتنان لاصحاب الجهد والعمل والانجاز وعلى راسهم شهداؤنا الابرار الذين ضحوا بدمائهم حتى لا تصل يد العادي لهذا الوطن. وهو شكر موصول لكل جهد بنى هذا الوطن وحماه و جعل منه منارة للامل في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيش. اليوم نحتفي ب ثلاث وسبعين عاما على الاستقلال واليون نجدد عهدنا ان نظل مع هذا الوطن يسكننا ونسكنه ولا نفرط فيه ما حيينا.