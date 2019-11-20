الفلبين تحظر تدخين السجائر الإلكترونية

مانيلا– أصدر رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي الاربعاء قرارا يحظر استخدام السجائر الإلكترونية مهددا بتوقيف أي شخص يدخّنها علنا في هذا البلد الذي يضم بعضا من أكثر القوانين تشددا لمكافحة التدخين في آسيا.

ويشكل هذا الحظر المفاجئ الذي أعلن عنه دوتيرتي خلال مؤتمر صحافي في وقت متقدم من ليل الثلاثاء، ضربة جديدة لهذا المنتج الذي كان يروج له باعتباره أقل ضررا من التدخين التقليدي.

ووصف دوتيرتي السجائر الإلكترونية بأنها “سامة” وقال إن السوائل التي تستخدم فيها أدخلت “مواد كيميائية” إلى جسم المستهلك، مهددا بأنه سيتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يدخنونها علنا.

واشتهر الرئيس الفيليبيني وهو مدخن سابق، على المستوى الدولي بسبب حملته الضارية لمكافحة المخدرات لكنه استهدف أيضا التبغ بحظره التدخين في الأماكن العامة.

وجاء هذا القرار الجديد لدوتيرتي بعد أيام من إبلاغ السلطات الصحية الفيليبينية عن أول إصابة رئوية متعلقة بالسجائر الإلكترونية في البلاد تطلبت إدخال مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما إلى المستشفى.

وفي العام 2015، أظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن حوالى 24 % من الفيلبينيين هم من المدخنين وهي أحدث أرقام متوافرة.

وفي أيلول/سبتمبر 2019، أصبحت الهند أحدث دولة تحظر استيراد السجائر الإلكترونية وبيعها وإنتاجها والترويج لها بسبب مخاوف متعلقة بالصحة.

وسبق أن حظرت هذه الأجهزة في أماكن عدة مثل البرازيل وسنغافورة وتايلاند وولاية ماساتشوستس الأميركية.(أ ف ب)