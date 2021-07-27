الفلبين تستعيد توازنها بالفوز على السعودية في بطولة كأس الملك لكرة السلة

عمان – الغد – حقق المنتخب الفلبيني فوزا مهما على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 77-62 (الشوط الأول 43-30)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة.

وجاءت نتائج الأرباع (19-14)، (24-16)، (22-19)، (12-13)، وهي المباراة التي برز فيها لاعب المنتخب الفلبيني جاستن بالتزر بتسجيله 16 نقطة مع 3 متابعات وتمريرتين حاسمتين، فيما كان اللاعب محمد السويلم الأبرز من جانب المنتخب السعودي بتسجيله 18 نقطة مع 5 متابعات وتمريرة حاسمة وسرقة للكرة بفاعلية 22