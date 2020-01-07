الفلبين تسحب عمالها من الشرق الأوسط.. الأردن: لم نتلق أيّ طلب

حمزة دعنا

عمان- أكد مدير مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل فايز الجبور، اليوم الثلاثاء، إنّ الأردن لم يتلق أي طلب رسمي من الفلبين بسحب العاملين من المملكة، وذلك بعد صدور قرار من الرئيس الفلبيني، بسحب عاملي بلاده من دول بالشرق الأوسط على خلفية الأزمة المتصاعدة في المنطقة بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أميركية.

وأشار الجبور في تصريح لـ”الغد”، “لم يردنا أي طلب بسحب العاملين الفلبينيين، لا زلنا نستقبل لغاية اللحظة تأشيرات لعاملين وعاملات من الفلبين للعمل في الأردن”.

وكانت وكالة “رويترز”، قالت في وقت سابق، إنّ “الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمر القوات المسلحة بتجهيز الأصول الجوية والبحرية لإجلاء الفلبينيين من العراق وإيران والدول العربية المجاورة”.

كان دوتيرتي قد عبر عن قلقه الشديد من احتمال نشوب “حرب طويلة” وقال للصحفيين إنه أرسل مبعوثا خاصا إلى طهران وبغداد للحصول على ضمانات بتوفير ممر آمن للفلبينيين في حالة إجلائهم.

وقال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا الذي يرأس لجنة تشكلت مؤخرا للإعداد لإجلاء الفلبينيين من المنطقة إن الحكومة تجهز طائرات لنقل الفلبينيين الراغبين في العودة إلى بلدهم أو الانتقال من العراق وإيران إلى أماكن أكثر أمانا.

ويعمل قرابة 2.3 مليون فلبيني في الشرق الأوسط في العمالة المنزلية وفي قطاع الإنشاء أو كمهندسين وممرضات، بحسب “رويترز”.