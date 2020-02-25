الفلبين تعيد 3 حكام أردنيين من المطار.. الرمثا يكرم طفلين

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

إغلاق باب الانتقالات منتصف الليلة

يغلق عند الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، باب فترة الانتقالات الأولى لأندية كرة القدم.

وبامكان الأندية الاستمرار في ابعاد أو استقطاب لاعبين جدد حتى منتصف الليلة، قبل أن يعلن رسميا عن إغلاق باب الانتقالات لحين موعد فترة الانتقالات الثانية.

ويتوقع أن يشهد اليوم تسارعا في عملية الاستبعاد والتسجيل، في ظل وجود مفاوضات بين أندية ولاعبين محليين وأجانب.

الفلبين تعيد 3 حكام أردنيين من مطار مانيلا

رفضت السلطات الفلبينية أول من أمس، السماح بدخول الحكام أحمد يعقوب وأحمد سمارة وحمزة سعادة بدخول أراضيها، لإدارة مباراة فريقي كيريس نيغروس الفلبيني وثان كوانغ نينه الفيتنامي التي جرت يوم أمس، في إطار منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعادت الفلبين طاقم الحكام الأردني من مطار العاصمة الفلبينية مانيلا، رغم محاولات إقناعهم، ليضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستبدال طاقم الحكام الأردني بطاقم آخر، فيما عاد حكامنا إلى عمان في مشهد محرج.

وحمل البعض دائرة الحكام في اتحاد الكرة كامل المسؤولية عما أسموه مهزلة جديدة، بسبب عدم متابعة الإجراءات، أو بسبب السماح للحكام بالسفر من دون إتمام الإجراءات بشكل كامل.

وذهب البعض الآخر لتحميل الفلبين مسؤولية ما جرى، كون هذه المخاطبات يجب أن تكون قبل حوالي أسبوعين، وليس يوم الأربعاء الماضي كما حصل مع حكامنا.

وطالب متصلون مع “الغد” بضرورة قيام اتحاد الكرة بالتحقيق في هذه الحادثة لمعرفة مكمن الخلل، والعمل على معالجته خوفا من تكرار مثل هذه الحادثة المحرجة والتي لا تليق بالتحكيم الأردني.

الرمثا يكرم طفلين تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية

في لفتة جميلة ومعبرة، قام نادي الرمثا ممثلا بإدارته ونجوم الفريق والجهاز الفني، بتكريم الطفلين محمد مقدادي ومحمد أبو طبنجة، تقديرا لعشقهما الكبير لنادي الرمثا.

واستدعت الإدارة الطفلين المشجعين اللذين يعيشان في مدينة إربد، لحضور تدريب أول من أمس، ولقاء اللاعبين والمدربين، في مشهد ترك أثارا إيجابية في نفس الطفلين اللذين ظهرت علامات الحزن عليهما في مدرجات ستاد عمان، عندما خسر فريقهما مباراة نهائي الدرع أمام فريق الوحدات يوم الجمعة الماضي.

ويسعى الرمثا لتفعيل المسؤولية الاجتماعية لفريق كرة القدم، أملا في انعكاسات إيجابية ودور مهم للرياضة في مختلف المجالات.

لاعبا الوحدات سمرين والحاج يتلقيان عروضا

تلقى لاعبا فريق الوحدات لكرة القدم ثائر سمرين وخضر الحاج، 3 عروض من أندية في الدرجة الأولى، إلى جانب عدة عروض غير رسمية حتى يوم أمس.

وقدمت أندية الكرمل واليرموك والبقعة، كتبا رسمية لإدارة نادي الوحدات، لاستعارة اللاعبين سمرين والحاج، خلال منافسات دوري أندية الدرجة الأولى.

كما تلقى اللاعبان عروضا غير رسمية من أندية أخرى مثل بلعما، بانتظار بت الوحدات بالرد النهائي.

ومنح الوحدات لاعبيه سمرين والحاج حرية اختيار وجهتهما، قبل العودة لصفوف الوحدات بعد انتهاء فترة الإعارة.

خليل والباشا في الجهاز الفني لشباب الحسين

عينت إدارة نادي شباب الحسين، أحمد خليل مديرا فنيا لفريق شباب الحسين لكرة القدم، استعدادا للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الثانية.

كما قررت الإدارة تعيين محمد أبو داود مدربا لحراس المرمى، للاستفادة من خبرته في هذا المجال.

واستعان خليل بالمدرب اليمني عادل السعيدي، ليتولى مهمة المدرب العام، حيث يعمل المدرب اليمني في إحدى الأكاديميات في الأردن.

سحاب يعسكر ويضم البطاينة وينتظر المحترف

بدأ فريق سحاب لكرة القدم، اعتبارا من أول من أمس، معسكرا تدريبيا داخليا في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين الذي ينطلق يوم 5 الشهر المقبل.

وجاء هذا المعسكر بناء على طلب المدرب الجديد أسامة قاسم، الذي فضل إقامة المعسكر في عمان بدلا من العقبة، لاستثماره في إجراء مباريات ودية قوية.

المعسكر الذي يستمر حتى يوم غد الخميس، يتخلله تدريبات صباحية ومسائية، بهدف رفع الجانب البدني، وتطوير الجانب الفني.

إلى ذلك، تعاقد سحاب مع المدافع عمار البطاينة، الذي فسخ أخيرا عقده مع نادي السلط.

وأنهى سحاب هذا التعاقد في ساعة متأخرة من الليل بعد الاتفاق مع اللاعب على جميع التفاصيل.

وعلى صعيد المحترفين ينتظر سحاب وصول محترف أجنبي، لتعزيز صفوف الفريق، وكان يفترض أن يصل المحترف أول من أمس، قبل أن يتأخر لعدة أسباب، على أمل الوصول قريبا.

ويرى نادي سحاب في المحترف المهاجم، إضافة جديدة، في ظل متابعته عبر فيديوهات أكدت تمتعه بمستوى فني جيد ربما يشكل مفاجأة في الدوري وفق حديث سحاب.

الكرة النسوية السعودية تستعين بالخبرات الأردنية

دشنت السعودي أول من أمس رسميا، أول دوري لكرة القدم للسيدات، في حفل رعاه الأمير خالد بن الوليد، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم في السعودية، إلى جانب حضور أردني لافت خاصة على صعيد السيدات مثل الحكم صابرين العبادي واللاعبة أية المجالي، ومديرة المشروع دعاء العياصرة.

واستعانت السعودية بالخبرات الأردنية، من خلال دعوة هبة العابد كمحاضرة للتحكيم، وتعيين منار فريج مستشارة، إلى جانب الإستعانة بالحكمات الأردنيات.

ويقام الدوري السعودي للسيدات اعتبارا من الشهر المقبل، بحيث تجرى المباريات في 3 مدن سعودية هي: الرياض وجدة والدمام.

واعتبرت السعوديات أن تدشين دوري السيدات، يشكل انتصارا للمرأة السعودية، معبرات عن سعادتهن بممارسة كرة القدم في الفترة المقبلة.

“كاميروني السلط” مرشح للجاهزية بعد أسبوعين

يخضع المحترف الكاميروني الجديد في فريق السلط لكرة القدم، لبرنامج إعداد خاص صباحي ومسائي، لمعالجة فترة توقفه الطويلة، ومساعدته على معالجة الخشونة التي يعاني منها في الركبة.

ووفق المعلومات فإن الكاميروني التحق بالسلط، بعد فترة غياب لأكثر من شهر عن المنافسات، رغم أنه حاول الخضوع لتدريبات خاصة برفقة اصدقاء له على ملعب من العشب الصناعي، ما أثر على ركبته، وبالتالي الحضور إلى عمان دون الوصول للجاهزية.

وكشف مصدر في النادي أن المدير الفني للسلط جمال أبو عابد، وضع برنامجا اعداديا خاصا للاعب، بحيث يوصله لمرحلة الجاهزية بعد حوالي أسبوعين.

يشار إلى أن السلط يملك حق فسخ عقد اللاعب الكاميروني، في حال لم يقدم المستوى المطلوب.

مدربون محليون يتمنون إعادة تقييم اليكس

تمنى مدربون محليون على اتحاد كرة القدم، إعادة تقييم الهولندي اليكس الذي يشرف حاليا على فرق الفئات العمرية في اتحاد كرة القدم، رغم حضوره للاشراف على الأكاديمية فقط.

وفي اتصال مع “الغد” طالب المدربون الأمانة العامة للاتحاد، باعادة النظر بالمدرب الذي لا يحمل مؤهلات عالية، إلى جانب عدم نجاعته في العمل.

وتساءل المدربون عن الأسباب التي دفعت الاتحاد لمنحه صلاحيات واسعة، والاشراف على فرق الفئات العمرية، مشيرين إلى أن الهولندي اليكس كشف عن “فقره الفني”، خلال زيارته للأندية، وخلال استضافته للمدربين المحليين في أكثر من مناسبة.

أحد المدربين قال: نحن لا نطلب ابعاد اليكس، ولكنا نتمنى على الإدارة الجديدة للاتحاد إعادة تقييمه لاتخاذ القرار المناسب وفق قناعات فنية بحتة بعيدا عن اية أعتبارات.

المدرب عاد وتساءل عن مدى قدرة الدائرة الفنية في الاتحاد على تقييم أي مدرب، في ظل غياب القدرات والكفاءات في هذه الدائرة.

مهام آسيوية لحكام الكرة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام دولي أردني، لادارة مباراة اف سي سيئول الكوري، وتشيانغراي يونايتد التايلندي، والتي تقام يوم 8 نيسان المقبل، ضمن منافسات دوري ابطال آسيا 2020.

وسيدير المباراة الحكام: احمد فيصل، عبد الرحمن عقل، احمد يعقوب، والتي ستقام في تايلند ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة.

كما اختار “الآسيوي” الحكام احمد فيصل، محمود ظاهر، عبدالرحمن عقل ومحمد عرفة، لادارة مباراة هلال القدس الفلسطيني، والمنامة البحريني، والتي ستقام على ستاد فيصل الحسيني، يوم 9 آذار (مارس) المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لكأس الاتحاد الآسيوي.

كواليس النجوم

• نجوم فريق الفيصلي القدامى صبحي سليمان وهيثم الشبول وجريس تادرس ومؤيد أبو كشك وعبد الإله الحناحنة وعثمان الحسنات ولؤي العمايرة وعبد الإله الحناحنة والليبي أكرم الزوي ورئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة محمد المحارمة (رئيس نادي الجزيرة السابق) وخالد سعد، حرصوا على التجمع في أحد مقاهي العاصمة عمان بدعوة من الفيصلاوي ذيب العبداللات، لحضور مباراة فريق الفيصلي أمام الأنصار اللبناني التي جرت في بيروت وانتهت بخسارة الفيصلي 4-3.

• نادي الوحدات عمل بشكل كبير في الأيام الماضية، لرفع معنويات المحترف التونسي هشام السيفي الذي عاش أوضاعا معنوية متراجعة، نتيجة عدم قدرته على التسجيل في الدرع، ووضعه على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية.. الوحدات أكد للاعب ثقته الكاملة فيه، وأنه يحتاج لهدف للعودة لممارسة هوايته في طرق الشباك.

• المدير الفني السوري نزار محروس، غادر عمان متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة وقصيرة.

• توقعات بتغييرات إدارية في أحد فرق المحترفين لكرة القدم، قبل انطلاق منافسات الدوري.

• لاعبون في الفيصلي ذوو قيمة تسويقية عالية وضعوا خارج كشف فريق الفيصلي في مباراته أمام الأنصار، ما أثار تساؤلات اللاعبين والجمهور.. اللاعبون الذين يلعبون في المنتخب الوطني ويتم وضعهم خارج كشف الفريق أو حتى عدم مشاركتهم في المباريات، يشعرون بحساسية شديدة خشية على تواجدهم في المنتخب.

• لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، أضاعوا مكافأة مالية عالية القيمة، بعد خسارتهم أمام فريق الأنصار اللبناني.. الإدارة سبق وأن رصدت مكافأة مالية كبيرة في حالة الفوز.

• بوادر موسم كروي مالي سيئ لأندية المحترفين، بدأ يلوح في الأفق في ظل ارتفاع وتيرة شكاوى اللاعبين من تأخر مستحقاتهم المالية ورواتبهم الشهرية.. إدارات الأندية بدأت تعيش تحت ضغوط مطالب اللاعبين بالمستحقات، ما يوحي بتفاقم المشاكل في الأيام المقبلة وخلال منتصف الدوري… التوقعات ترجح ارتفاع وتيرة الشكاوى وفسخ العقود منتصف الدوري.