الفلسطينية نادين أيوب تحصل على لقب ملكة جمال الماء

فازت ملكة جمال فلسطين نادين أيوب، بلقب ملكة جمال الماء لعام 2022، وذلك على هامش مسابقة ملكة جمال الأرض التي أقيمت في الفلبين.

وتعتبر المسابقة، التي تركز على البيئة، واحدة من مسابقات ملكات الجمال الأربعة الرئيسية في جميع أنحاء العالم، والبقية هي، ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون ومسابقة ملكة الجمال الدولية.

وكانت الفلسطينية نادين أيوب قد توجت كملكة جمال الأرض لفلسطين في يونيو/ حزيران الماضي، لتمثيل فلسطين في المحافل الدولية كشخصية مؤثرة تعنى بالبيئة.

وأعلنت أيوب عن نيتها المشاركة في مسابقة ملكة جمال الأرض على مستوى العالم والتي تعقد سنويا في الفلبين للمساهمة بتعزيز الوعي البيئي في القضايا البيئية.

وتعمل أيوب كريادية ومدربة محترفة في مجال اللياقة والصحة والتغذية للنساء، وتساعد النساء على رعاية صحتهن الجسدية والعقلية، وتنشط في المجال الإنساني والمجتمعي، وهي تحمل شهادة البكالوريوس في علم النفس والأدب الإنكليزي من جامعة ويسترن أونتاريو في كندا. -وكالات

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