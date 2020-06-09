الفلسطينيون قدموا “اقتراحا مضادا” لخطة ترامب

رام الله- أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء عن تقديم الفلسطينيين “اقتراحا مضادا” للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية “لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام”.

وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء “دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح”.

وتضم اللجنة العربية كل من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

وقال اشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله إن المقترح الفلسطيني يشمل أيضا إجراء”تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة”.

وأضاف أن التبادل سيكون “متساوياً” من حيث “حجم وقيمة” المناطق.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن.

وغور الأردن منطقة استراتيجية، تعتبر “السلة الغذائية” للفلسطينيين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وبحسب الخطة الأميركية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة دون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.

ويعارض الاتحاد الأوروبي عملية الضم وطلب من الحكومة الإسرائيلية التي من المزمع أن تقدم استراتيجيتها حول تنفيذها مطلع تموز/يوليو، التخلي عن هذه الخطوة.

وتقول مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات مثل العقوبات الاقتصادية أو الاعتراف بدولة فلسطينية لثني إسرائيل عن المضي قدما في الخطة، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال لم تتراجع عن الضم.

وقال اشتية “نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (…) لأول مرة يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها”.

وأضاف رئيس الوزراء “الغضب موجود، عدم الرضا موجود، والإحباط موجود، كل هذه تمهد لمشاكل قادمة”.

وشهدت الأراضي الفلسطينية مؤخرا عدة مظاهرات ضد مشروع الضم، لكن لم تشهد مشاركة واسعة حتى الآن.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالي 2,7 مليون نسمة.

(أ ف ب)