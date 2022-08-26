الفلسطينيون لن يتنازلوا عن قطاع غزة

هآرتس

شاؤول ارئيلي 26/8/2022

علاقة المجتمع الإسرائيلي-اليهودي بمستقبل قطاع غزة السياسي وسكانه مر بانقلابين تاريخيين منذ حرب الاستقلال. الأول عند التوقيع على اتفاق أوسلو في 1993، حيث كان هناك تنازل عن التوق الى تحويل القطاع الى جزء من دولة إسرائيل بسبب الاستيقاظ من الحب الأعمى للقطاع الذي أدى حتى ذلك الحين الى تجاهل الواقع السياسي، الأمني والديموغرافي. وفي المقابل، الانقلاب الثاني تمثل بتبني الرؤية التي تعتبر غزة كيانا سياسيا منفصلا ومستقلا تحت سيطرة حماس والذي مستقبله لا يرتبط بمستقبل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، الأمر الذي يدل على تجاهل تاريخ النزاع والعمى السياسي فيما يتعلق بالتداعيات السياسية الحالية.

في إطار لجنة المصالحة في لوزان، وافقت إسرائيل على “خطة غزة” من آذار 1949، التي أساسها إسرائيل ستضم قطاع غزة والمائة ألف فلسطيني الذين يعيشون فيه سيسمح لهم بالعودة الى بيوتهم داخل إسرائيل. وفي المقابل إسرائيل ستقوم بتعويض مصر بمساحة بالحجم الذي سيحدد، كما يبدو في جنوب النقب. دافيد بن غوريون أورد بالتفصيل في مذكراته بشكل مختصر اعتباراته للموافقة على الشروط المذكورة أعلاه: 1- الأرض هي أرض جيدة ويمكن أن تقام عليها قرى للصيادين. 2- شاطئ غزة مهم بدرجة كبيرة وسنمنع وجود جيرة مصرية في المكان. 3- أيضا توجد له قيمة اقتصادية وأمنية.

حرب الأيام الستة أشعلت من جديد الحب للقطاع الذي ثلثا السكان فيه هم من اللاجئين. خطة ألون من العام 1967 نصت على أن إسرائيل ستضم القطاع على الفور وأن اللاجئين الموجودين فيه سيتم توطينهم خارج حدود القطاع. ومن تجرأ على طرح شكوك بخصوص المنطق في هذه الخطة قام الوزير غليلي بإيقافه عند حده عندما قال: “قطاع غزة سيكون جزءا من دولة إسرائيل. وحسب معرفتي، هذا الأمر حتى قيل لجهات دولية وجهات سياسية جدية، ليس فقط في مناسبات علنية، بل أيضا في مفاوضات دبلوماسية. وأنا لا أعرف أي أحد يخالف هذا الرأي، وبالتأكيد ليس حزب العمال الموحد الذي ضمن هذا في خطة السلام خاصته على الفور بعد انتهاء حرب الأيام الستة (خطابات الكنيست، 27/3/1972),

في العام 1977 استبدال السلطة لم يؤد الى تغيير السياسة في موضوع غزة. وفي 28 كانون الأول 1977 عرض رئيس الحكومة في حينه، مناحيم بيغن، خطة الحكم الذاتي التي تبناها، والتي أساسها: “في يهودا والسامرة وفي القطاع يقام حكم ذاتي إداري للسكان العرب في هذه المناطق من قبل سكانها ومن أجلهم”. بعد سنة من ذلك، في أحد اتفاقات الإطار الذي وقع بين إسرائيل ومصر في كامب ديفيد في 1978، صمم بيغن على أن القطاع سيبقى تحت سيطرة إسرائيل في إطار الحكم الذاتي (الذي لم يخرج الى حيز التنفيذ حتى اتفاقات أوسلو). وبعد ذلك قال إنه كان ينوي ضمه بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

لقد حدث الانقلاب الأول. إسرائيل شطبت في اتفاق أوسلو الذي وقع في 1993 للمرة الأولى غزة من مجمل طلباتها الجغرافية التي ستتم تسويتها في إطار الاتفاق النهائي مع الفلسطينيين. في أيار 1994 نقلت إسرائيل الى مسؤولية السلطة الفلسطينية 80 في المائة من أراضي القطاع. اريئيل شارون أكمل المهمة والصحوة عندما كان رئيسا للحكومة وأعلن في 2003 عن خطة الانفصال. وفي 26/5/2003 قدم في جلسة قائمة الليكود تفسير لموقفه وقال: “الاحتفاظ بـ3.5 مليون فلسطيني تحت الاحتلال هو أمر سيئ حتى بالنسبة لإسرائيل، وأيضا للفلسطينيين وأيضا لاقتصاد إسرائيل. الآن هناك مليون فلسطيني تقوم منظمات دولية بتمويلهم. أنتم تريدون أن تأخذوا ذلك على مسؤوليتكم… أنا لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح”. وقد قال شارون أيضا في موضوع الانفصال: “كنت آمل بأن نستطيع الاحتفاظ به الى الأبد… لكن الواقع المتغير في البلاد وفي العالم أجبرني على القيام بتقدير آخر وتغيير موقفي. في صيف 2015 انتشر الجيش الإسرائيلي خارج القطاع وتم إخلاء 8 آلاف مستوطن من المستوطنات الموجودة في القطاع.

فوز حماس في العام 2006 في الانتخابات لبرلمان السلطة الفلسطينية وسيطرتها العسكرية على غزة في 2007 كانت هي المحرك للانقلاب الثاني الذي حدث في رؤية إسرائيل بخصوص مستقبل قطاع غزة. ايهود اولمرت سارع الى فرض الحصار على القطاع عندما كان رئيسا للحكومة وتبنى سياسة استهدفت تثبيت الوضع. بنيامين نتنياهو عند انتخابه رئيسا للحكومة في 2009 تبنى السياسة التي استهدفت تثبيت في وعي الجمهور بأن القطاع هو كيان منفصل ومستقبله السياسي منفصل عن المستقبل السياسي للضفة الغربية، وكل حدوده، في البحر والجو والبر، يتم التحكم بها من قبل إسرائيل. نتنياهو أوضح ذلك جيدا في جلسة قائمة الليكود في آذار 2019: “من يريد إفشال إقامة الدولة الفلسطينية يجب عليه تأييد تقوية حماس ونقل الأموال اليها. هذا جزء من استراتيجيتها، التفريق بين الفلسطينيين في قطاع غزة وبين الفلسطينيين في يهودا والسامرة”.

في الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة في 2018 أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: “لن تقوم دولة في قطاع غزة ولن تقوم دولة من دون قطاع غزة. أيضا لن تقوم دولة فلسطينية في حدود مؤقتة”. مؤخرا وصف رؤية إسرائيل هذه الجهاد الإسلامي الذي أثناء عملية “طلوع الفجر” نشر في موقعه بيان جاء فيه: “الاحتلال الإسرائيلي يحاول فصل الضفة عن القطاع، وفصل القدس عنهما… الاحتلال الإسرائيلي لا يرى نصب عينيه الكل الفلسطيني. والرد والسلوك يجب أن ينبع من قناعة داخلية عميقة بأن هذا الكل قائم”.

هذه الرؤية الفلسطينية، رؤية “الكل الفلسطيني الكامل”، تجيب على ادعاء إسرائيل الذي يقول لو أن منظمة حماس كانت تريد ذلك لكانت ألقت سلاحها وحولت القطاع الى سنغافورة. نضال حماس يتعلق بموضوع النزاع كله: فلسطين الانتدابية. الهدف لم يكن في أي يوم إقامة إمارة في القطاع، الذي مساحته 1.2 في المائة فقط من مساحة فلسطين. حماس أظهرت في الواقع عدة مرات الاستعداد للاكتفاء، لكنها أضافت الى ذلك طلبا يتعلق بموضوع اللاجئين والمستوطنات، التي لا تتساوق مع المعايير التي أجرت عليها م.ت.ف المفاوضات مع إسرائيل.

إضافة الى ذلك، إسرائيل معنية بأن يكون القطاع كيانا مستقلا قابلا للحياة. ومن أجل أن يحدث ذلك مطلوب من إسرائيل أن ترفع الحصار عن القطاع وأن تقيم تنسيقا كاملا ووثيقا في مجال الجو والبحر والبر والاقتصاد والمواصلات والبيئة وما شابه. ولكن إسرائيل تمتنع عن رفع الحصار وهي لا تسمح بإقامة ميناء أو مطار ومعابر دولية. لأنها تدرك أهداف حماس وتخشى من أن الفلسطينيين في الضفة الغربية سيتبنون رؤيتها العنيفة، وتخشى من أن حماس ستزداد قوة وستسيطر على تمثيل الشعب الفلسطيني.

الرؤية الجديدة التي تجذرت في أوساط الجمهور في إسرائيل، التي تقول إنه سيكون بالإمكان ضم فقط الضفة الغربية من أجل الحفاظ على أكثرية يهودية هي 60 في المائة وضرب غزة كلما أرادت ذلك، تعكس العمى السياسي وفهم معطوب بالنسبة للعمليات المتوقعة في كل سيناريو معقول.

من جهة، إسرائيل ستبذل كل جهدها من أجل تجنب ضم الضفة الغربية مع الـ2.8 مليون فلسطيني من سكانها. من جهة أخرى، جميع رؤساء الأحزاب، من اليمين وحتى يوجد مستقبل، أعلنوا أنهم يؤيدون الضم الجزئي في الضفة الغربية. وهو ينوون ضما أحادي الجانب للمستوطنات التي يواصلون توسيعها والبؤر غير القانونية التي يقومون “بتبييضها” بشكل حثيث. بحث معمق ومتعدد المجالات حول أفكار الضم نشر في العام 2018، الذي أجرته حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل”، أظهر أن الأمر يتعلق بعملية متدحرجة على شكل أحجار الدومينو التي في نهايتها إسرائيل ستضطر الى ضم كل الضفة الغربية وستتحمل المسؤولية عن جميع السكان. حتى لو طبقت إسرائيل في حينه بالنسبة للضفة نموذج شرقي القدس، الذي يميز بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحتى لو لم يظهر الفلسطينيون أي مقاومة لهذه العملية، فإن البحث أظهر أن إسرائيل ستتضرر اقتصاديا بسبب الحاجة الى استثمار 52 مليار شيكل في السنة في السكان الذين سيتم ضمهم. هذا ليس التحدي الرئيسي الذي يتعين على إسرائيل مواجهته في حالة الضم.

يمكن الافتراض بأنه بعد الضم فإن الفلسطينيين في الضفة بقيادة الشباب سيديرون نضال من أجل المساواة الكاملة في الحقوق، بما في ذلك إعطاء الجنسية الإسرائيلية (أيضا لسكان شرقي القدس). لا أحد يعرف كم سيستغرق هذا الصراع وبأي قوة سيجري. وإلى أي درجة سيشبه الحرب الأهلية التي ستتعب وتضعف إسرائيل، لكن في نهاية المطاف هذا سيحدث والفلسطينيون سيحصلون على المواطنة الإسرائيلية. من هناك ستكون المسافة قصيرة لتحقيق أكثرية عربية، حتى بسبب الهجرة المتوقعة لإسرائيليين كثيرين الذين لن يسلموا بالواقع الجديد، وتشكيل حكومة مع أغلبية عربية وإلغاء قانون العودة وقانون القومية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإعادة توحيد كل فلسطين عن طريق ضم قطاع غزة.

هذا السيناريو هو المرجح إذا تمسكت إسرائيل بالسياسة القائمة والظروف في المنطقة وفي العالم بقيت على حالها. على الجمهور الإسرائيلي الإدراك بأن قطاع غزة كان جزءا من فلسطين الانتدابية وسكانها يعتبرون أنفسهم جزءا من الشعب الفلسطيني، الذي تحددت هويته الوطنية عن طريق حدود فلسطين الانتدابية. قطاع غزة كان وبقي جزءا من النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، لذلك يجب أن يكون أيضا جزءا لا ينفصل عن حله في أي سيناريو سياسي.