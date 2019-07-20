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الفلسطينيون يستفيدون من تجربة الأردن الضريبية

منذ 3 ساعات

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عمان- زار وفد من نقابة المحاسبين الفلسطينيين اليوم السبت، جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات الاردنية، واطلع على تجربة الجمعية في مجال الضرائب والأنظمة التي تحكم عمل الجمعية.

وضم الوفد رئيس النقابة قيس العرامين ونائب الرئيس نسيم سلطان.

وقدم رئيس الجمعية المحامي هاشم حمزة شرحا عن أهداف وغايات ورسالة الجمعية على الصعيد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، والمرتكزات التي تستند عليها وقيم وانجازات الجمعية والمنافع والمزايا التي توفرها لأعضائها.

واعرب حمزة عن تطلع الجمعية لمزيد من التعاون بين الجانبين وتبادل الاستشارات والبرامج التدريبية وتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين.

وأكد نقيب المحاسبين الفلسطينيين أهمية هذا اللقاء في تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون في نشر الوعي الضريبي ونقل التجربة الأردنية في هذا المجال إلى فلسطين.-(بترا)

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