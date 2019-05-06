الفلسطينيون يشيعون جثامين 19 استشهدوا بغارات إسرائيلية على غزة (صور)

قطاع غزة- شيع الفلسطينيون في قطاع غزة الاثنين، في أجواء من الحزن جثامين 19 شخصا استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية في القطاع، بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب يومين من مواجهات تعتبر الأخطر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ حرب 2014.

في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، شيعت جثامين سبعة فلسطينيين من مسجد القسام بعد أن لفت بأعلام فلسطينية، بينهم زوجان وابنهما البالغ من العمر 12 عاما.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني وطاقم طبي صباح الاثنين جثتي طلال أبو الجديان (48 عاما) وزوجته رغدة (40 عاما) من تحت أنقاض منزلهما الذي دمر الأحد بغارة إسرائيلية. وكانت جثة ابنهما عبدالله انتشلت وفي وقت سابق.

واستشهد أفراد عائلة أبو الجديان بعد أن استهدف منزلهم الواقع في الطابق الرابع من بناية سكنية في حي أبراج “الشيخ زايد” بصاروخين أطلقتهما طائرة إسرائيلية دمرته كليا.

وعبر الشاب محمد مطر (18 عاما) وهو من جيران عائلة أبو الجديان خلال مشاركته في الجنازة عن حزنه لوفاتهم. وقال “هذا يوم حزين، كان يفترض أن نفرح بأول أيام شهر رمضان”.

وفي وسط حي الشيخ زايد شيع مئات الفلسطينيين أيضا، جثمان الطفلة ماريا الغزالي (4 أعوام) ووالديها أحمد (31 عاما) وإيمان (30 عاما) الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم.

وخلال مشاركته في الجنازة، قال القيادي في حماس إسماعيل رضوان “الاحتلال ارتكب مجازر بحق الأطفال والنساء، أين المجتمع الدولي من هذه الجرائم؟”.

وفي رفح جنوب قطاع غزة شيع مئات الفلسطينيين جثامين ثلاثة وهم يرددون هتافات “الإنتقام الإنتقام يا سرايا ويا قسام”.

وفي مخيم البريج جرى تشييع جثامين شهيدين، وشيع في مدينة غزة ثلاثة شهداء وشهيد في مخيم المغازي، في حين شيعت جثامين ستة شهداء الأحد.-(ا ف ب)

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