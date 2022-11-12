الفلسطيني حازم فودة بطلا للمحترفين والأردني محمد عبد الله للمبتدئين في أخر جولات بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي

عمّان – فاز المتسابق الفلسطيني حازم فودة وملاحه مواطنه حمزة مصاروة على متن سيارة (جيب رانجلر) بلقب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي للمحترفين ، ونال المتسابق الأردني محمد عبد الله وملاحه مواطنه زيد عبد الله على متن سيارة (جيب جراند شيروكي) لقب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي للمبتدئين، وأقيمت منافسات خاتمة بطولات “ماونتن ديو” للدفع الرباعي، يوم الجمعة في متنزه غمدان – طريق المطار بمشاركة 32 متسابقا من الأردن وفلسطين.

وتفاعل جمهور كبير مع عروض المتسابقين على مسار السباق ليزداد السباق إثارة وصعوبة، لبلوغ خط النهاية إضافة إلى العقبات الطينية والكثبان الرملية والبرك المائية.



تحد كبير

التحدي كان كبيرا بين المتسابقين في الجولتين التأهيلية والنهائية لأفضل ١٠ نتائج ضمن فئة المحترفين بين المتسابق الفلسطيني حازم فودة وملاحه حمزة مواطنه مصاروة على متن سيارة (جيب رانجلر)، والمتسابقين الأردنيين فراس الموسى وملاحه حسام الجوري على متن سيارة (تويوتا فور رنر)، وعبد الله حيمور وملاحه ايفان حاتوقاي على متن سيارة (نيسان باترول)، ومعن النهار وملاحه ضرغام رستم على متن سيارة (رينج روفر كلاسيك)، ووسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان على متن سيارة (تويوتا فور رنر)، وأحمد سليحات وملاحه علي غانم على متن سيارة سوزوكي ساموراي)، وراكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي على متن سيارة (نيسان باترول)، ونضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة على متن سيارة (تويوتا هايلوكس)، ومحمد أبو عواد وملاحه ناصر الحلو على متن سيارة (تويوتا هايلوكس)، وثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات على متن سيارة (تويوتا هايلوكس)، ومحمد عبد الله وملاحه زيد عبد الله على متن سيارة (جيب كلاسيك)، وعدي صندوقة وملاحه زكريا صندوقة على متن سيارة (تويوتا هايلوكس)، وخالد صوان وملاحه ايهاب الزرو على متن سيارة (جيب جراند شيروكي)، ومحمد قراقشية وملاحه رأفت الرمحي على متن سيارة (تويوتا هايلوكس)، و أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات على متن سيارة (رينج روفر).

وكانت الكلمة الأخيرة في السباق للمتسابق الفلسطيني حازم فودة وملاحه مواطنه حمزة مصاروة.

– نتائج الجولة الثالثة والاخيرة من بطولة ماونتن ديو للدفع الرباعي للمحترفين:

المركز الأول: الفلسطيني حازم فودة وملاحه مواطنه حمزة مصاروة على متن سيارة (جيب رانجلر).

المركز الثاني: الأردني فراس الموسى وملاحه مواطنه حسام العجوري على متن سيارة (تويوتا فور رنر).

المركز الثالث: الأردني معن النهار وملاحه مواطنه ضرغام رستم على متن سيارة (رينج روفر كلاسيك).

– نتائج الجولة الثالثة والاخيرة من بطولة ماونتن ديو للدفع الرباعي للمبتدئين:

المركز الاول: الأردني محمد عبد الله وملاحه مواطنه زيد عبد اللهعلى متن سيارة (جيب جراند شيروكي).

المركز الثاني: الأردني خالد صوان وملاحه مواطنه ‘يهاب الزرو على متن سيارة (جيب جراند شيروكي).

المركز الثالث: الأردني محمد قراقيش وملاحه مواطنه رأفت الرمحي على متن سيارة (تويوتا هايلوكس).

– فئة P2: المركز الاول: الفلسطيني حازم فودة وملاحه مواطنه حمزة مصاروة (فلسطين) على متن سيارة (جيب رانجلر).

اللجان العاملة في السباق

وأشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من يعقوب تاببلو (رئيسا) والأعضاء عمر زعرور وأحمد الشاكر، ومدير السباق موسى حزينة، وضابطا شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وإبراهيم غناجوق ، وكبير المراقبين لؤي مرعي، ومسؤول السلامة أحمد زلاطيمو، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ، ومسؤول التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤولو التوقيت والنتائج نرجس الشريدة وعبد الرحيم محمود، .