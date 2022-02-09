الفناطسة يرد على النائب كريشان: “الفوسفات” لم تفصل أحدًا

اكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الاردنية خالد زاهر الفناطسة، ردا على ما جاء على لسان النائب الدكتور تيسر كريشان تحت قبة البرلمان اليوم، حول قيام رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات بفصل 14 موظفا من الشركة بسبب تخابرهم مع النائب السابق رولا الحروب، أنه لم يتم فصل اي عامل من العاملين ضمن كوادر الشركة، وان ما ورد على لسان النائب جانب الصواب، علما بأن التعيين والفصل للعاملين هو من صلاحية الرئيس التنفيذي للشركة.



وقال الفناطسة، إن المجموعة التي اشار اليها النائب كريشان، ليسوا من العاملين في الشركة، وانما تضم متدربين انتهت الفترة المقررة لتدريبهم، ورفض بعضهم التوقيع على عقود عمل محددة المدة، فيما بادر البعض الاخر منهم الى الدعوة الى تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية ضد الشركة.



كما اكد الفناطسة انه لم يتم فصل اي من العاملين في الشركة، مبينا للنائب، ان النقابة هي المسؤولة عن العلاقة العمالية بين الشركة والعاملين فيها.



وتقدم الفناطسة باسم نقابة العاملين في قطاع المناجم والتعدين، بالشكر والتهنئة للشركة والعاملين فيها على انجازاتها غير المسبوقة في تحقيق ارباج اجمالية يتوقع ان تتجاوز 450 مليون دينار للعام 2021.



كما اعرب الفناطسة عن تقدير النقابة للشركة لقيامها بتعيين نحو 300 مهندس وفني (دبلوم كليات مجتمع) عام 2021 ومطلع العام الحالي 2022.



وشدد الفناطسة على ضرورة توخي الدقة في نقل اي معلومات حول العاملين في الشركة، واوضاعهم دون الرجوع الى النقابة باعتبارها ممثلا لهم في متابعة شؤونهم.



وكان النائب، تيسير كريشان، قال خلال جلسة النواب الصباحية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، اليوم الاربعاء، إن شركة الفوسفات فصلت 14 موظفا بدون وجه حق، بتهمة التخابر مع النائب الأسبق رولى الحروب.