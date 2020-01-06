الفنانة أصالة نصري تعلن انفصالها رسميا

بعد الشائعات التي طالت الفنانة السورية أصالة نصري في الآونة الأخيرة حول خبر انفصالها، ها هي اليوم تعلن وتؤكد خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان وذلك عبر منشور في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

ودعت أصالة الجميع بعدم الدخول في التفاصيل، مؤكدة أنها تؤمن بقضاء الله وقدره.

وجاء في منشور الفنانة أصالة على انستغرام: “صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

يشار إلى أن الفنانة السورية ولدت في مدينة دمشق والدها هو الفنان «مصطفى نصري»

وتزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011 وتطلقا.