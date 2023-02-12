الفنانة الأردنية هيفاء الآغا في ذمة الله

توفيت مساء الأحد، الفنانة الأردنية، هيفاء الآغا، عن عمر ناهز 79 عاما.

ونعى نقيب الفنانين المخرج “محمد يوسف العبادي” ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة الفنانة الراحلة الآغا.

ولدت الراحلة في عمان العام 1944.

وهي عضو نقابة الفنانين الأردنيين، كانت بداية مسيرتها الفنية في فترة الثمانينيات من خلال المشاركة بالدوبلاج في أفلام الكرتون والأفلام الوثائقية، منها: (الأطفال قادمون) عام 1984، (مرزوق والمصباح السحري) عام 1998.

ثم إتجهت للدراما التلفزيونية عام 2001 من خلال المشاركة بمسلسل (لا تجيبوا سيرة)، لتتوالى أعمالها ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (لما ضحكت موناليزا، زين).