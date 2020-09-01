الفنانة فيروز تلتقي مع الرئيس الفرنسي- صور

الغد- نشر الحساب الرسمي لأيقونة الفن اللبناني المطربة فيروز، الثلاثاء، صورا للقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها، الذي جرى الاثنين.

وبدت فيروز في رداء أسود، مرتدية القناع الطبي الواقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ ماكرون زيارته لبيروت بلقاء فيروز، وهي واحدة من أشهر المطربين في العالم العربي، ويعتبر صوتها موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورا بصراعاته وحتى أحدث صدمة تعرض لها.

وصف ماكرون فيروز بأنها “جميلة وقوية للغاية”، وقال: “تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا. عن الحنين الذي ينتابنا”.

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها “لبيروت”، التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صورا لانفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.

ونادرا ما تتحدث فيروز لوسائل الإعلام، رغم إذاعة أغنياتها عبر موجات الأثير في العالم العربي. (سكاي نيوز)