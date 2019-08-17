الفنانة نجوى كرم تأسر جمهور “الفحيص” بصوتها الجبلي

معتصم الرقاد

عمان- “جايه يا الفحيص جايه.. تحقق حلمي اللي كان..”، على وقع هذه الكلمات أطلت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم على جمهورها، أول من أمس، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص في دورته التاسعة والعشرين.

تعود الفنانة الى مهرجان الفحيص بعد غيابها منذ العام 1995، وهي حاضرة هذا العام، إدراكا من إدارة المهرجان لقيمتها الفنية كمطربة متجددة، تقدم لونا متفردا خاصا بها، إضافة الى جماهيريتها الكبيرة، فكما أنها تعشق الوقوف بين محبيها، فإن جمهور الفحيص الذي يأتيها من الأردن والدول العربية، يعشق أيضا أغانيها، وكلاهما لم يخذلا بعضهما بعضا، فهي تدرك بذكائها ماذا يريد الجمهور، فهي دائما تقدم مفاجأة للجمهور، بأغنية خاصة بها أو بالفحيص.

وبعد الانتهاء من الأغنية الأولى، وقفت الفنانة كرم للترحيب بالجمهور وبإدارة المهرجان، قائلة “أشكر مدير مهرجان الفحيص الذي أتاح لي أن أكون بين جمهوري العزيز، والذي يأتي من مختلف الدول العربية”.

وبألقها وحضورها الآسر أشعلت كرم حماس الحضور، والذي تجاوز عدده 5000 شخص؛ حيث لم يكف عن التصفيق الحار والتصفير، إلى جانب الغناء مع صاحبة الصوت الرخيم طوال الحفل.

وواصلت كرم الغناء للجمهور الذي رفع غالبيتهم صورا للفنانة، ولافتات كتبت عليها عبارت الحب لنجمتهم؛ حيث غنت “هيدا حكي.. هيدا كلام”.

واستمر تفاعل الجمهور الذي رفع الأعلام اللبنانية، وتمايل طربا مع أغنية “عاشقة أسمراني”، ورقص على رائعتها “طلو ما بتكذب”، وسط هتافات الحضور مرددين أغنيات بذاتها، لتؤدي كرم تلبية لجمهورها “نقطة على السطر حبيتك”، و”ساحرني”.

وما إن صدحت نجوى بأغنيتها “خليني شوفك بالليل” حتى تعالت أصوات الحضور غناء لها، وتشابكت الأيادي للدبكة، لتنتقل بعدها كرم لغناء “إيدك إيدك”، ليبقى الجمهور متجاوبا في الغناء والتصفيق مع أغنية “خلي كتفك ع كتفي”.

ولم يخل برنامج شمس الأغنية من الطرب؛ حيث قدمت للجمهور مواويل منوعة، لتتبعها بباقة من أغنياتها القديمة ومنها: “علالا”، “عطشانة اسقيني”، و”شو جاني يا أسمراني”.

وفرح الجمهور مع غناء كرم لـ”يا بيه.. ما أجمله وعيونه علي تسللو”، لتتبعها بأغنيتها الجديدة “يا يمه.. ما قلتلك.. يا يمه.. بطل يجي علينا”، ثم تابعت بأغنية “ما في نوم بعد اليوم.. الا جنبك حبيبي”.

وكيفما غنت فإن الجمهور يردد معها، كونه يحفظ أغنياتها، ذلك أن نجوى كرم تقوم بالتنويع فيها وتدقق باختيار الكلمات والألحان.

وتراقص الجمهور مع ما قدمته كرم من “مدلي” منها “بدك تزعل.. بدك ترجع ولا شو”، و”الله يشغلو بالو”، و”مجبورة يا ناس مجبورة .. ونويت الرحيل”، و”يا عيون قلبي كيف بدي أنام”، و”يخليلي قلبك شو مهضوم”، و”أنا لاشحد حبك من عند الله شحادة”.

ورفع جمهور قادم من فلسطين لافتة كتب عليها عبارات حب وإعجاب، واختارت شمس الأغنية أن تكون خاتمة حفل “الفحيص” مع أغنية “شو هالليلة شو هالليلة ليلة بتسوى ألف ليلة”، لتتعالى أصوات الجمهور بالغناء مع فنانتهم، والتصفيق والتصفير، ليقدم أيمن سماوي درع المهرجان لـ”شمس الأغنية اللبنانية”. يذكر أن الفنانة نجوى كرم ولدت في مدينة زحلة، بدأت حياتها كمدرسة، وانطلقت في الغناء في الثمانينيات. وفي العام 1985 شاركت في برنامج “ليالي لبنان”، وفازت بالميدالية الذهبية. كما أطلقت العام 1989 أول ألبوم لها بعنوان “حبايب”، ولاقى ألبومها الثاني “شمس الغنية” الذي أطلق العام 1992 نجاحا كبيرا، لتكمل مسيرة حافلة بالغناء حيث تطلق ألبوما كل عام.

تميزت كرم بصوتها الجبلي القوي، ولم تغن إلا باللهجة اللبنانية، ما ميزها عن بقية الفنانين اللبنانيين الذين اتجهوا للغناء باللهجتين الخليجية والمصرية، وهي تعتقد أن غناءها باللهجة اللبنانية يعد “واجبا وطنيا”. كما اشتهرت بغناء المواويل بشتى أنواعها، وتطل على جمهورها كعضو تحكيم في برنامج “أراب غوت تالنت”.

وأسدل المدير التنفيذي لمهرجان الفحيص أيمن سماوي الستار على الليلة الأخيرة من ليالي المهرجان بتكريم الفنانة نجوى كرم بدرع مهرجان الفحيص “الأردن تاريخ وحضارة” في دورته لهذا العام.