الفنان حجاج يفوز بجائزة محمود كحيل للكاريكاتير عن فئة إنجاز العمر

فاز الفنانون عماد حجاج ومايك ديرديريان ولطفي زايد وعمر عدنان العبداللات، الخميس، بفئات جائزة محمود كحيل للكاريكاتير والشرائط المصورة والرسوم التعبيرية في دورتها الثامنة، من أصل 7 فئات.

وهذه السنة الثامنة لجائزة محمود كحيل حيث ينظم مركز رادا ومعتز الصواف لدراسات الشرائط المصورة العربية في الجامعة الأميركية في بيروت جائزة محمود كحيل السنوية.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز الشرائط والقصص المصورة والكاريكاتير السياسي والرسوم التعبيرية في العالم العربي، من خلال إبراز مواهب وإنجازات رسامي هذه الفنون، وتم إنشاء برنامج الجائزة في العام 2014، لتكريم وتخليد تراث الفنان الراحل محمود كحيل، الذي كان واحدا من أبرز رسامي الكاريكاتير في العالم العربي، ومتخرجا من الجامعة الأميركية في بيروت.

وعن فئة انجاز العمر فاز الفنان الحجاج، وهو المعروف بشخصيته الكارتونية الساخرة “أبو محجوب” والشعار الوطني الشهير “كلنا الأردن”، وهو من الرواد في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة في الأردن، وقدم إبداعات كثيرة في الكاريكاتير السياسي والمحتوى الساخر، كما ابتكر شخصيات كارتونية لمختلف الأغراض.

وولد الفنان الأردني عماد حجاج في مدينة البيرة عام 1967.

وبدأت موهبته في الرسم مبكرا منذ طفولته حيث حاز على أول جائزة له في الرسم عندما كان في الصفوف الابتدائية في مسابقة مدرسية عن إحراق المسجد الأقصى في العام 1974 .

مارس الرسم الكاريكاتيري كهواية في شبابه وبدأ بنشر رسوماته في الصحف الأسبوعية أثناء دراسته الجامعية، وبعد تخرجه من جامعة اليرموك في العام 1991 وحصوله على شهادة البكالوريوس في فن الجرافيك مع تخصص فرعي في الصحافة والإعلام، شرع الفنان عماد حجاج في احتراف الكاريكاتير ونشر رسوماته على فترات متلاحقة في العديد من الصحف الأردنية والعربية من أهمها : الرأي والدستور والعرب اليوم والغد الأردنية، والوطن السعودية، والوطن القطرية، والأخبار اللبنانية، والقدس العربي اللندنية، والدستور المصرية، والإمارات اليوم الإماراتية.

كما تنشر بعض رسوماته المترجمة للإنجليزية بصفة غير دورية في صحف ومجلات عالمية أهمها مجلة نيوزويك و صحيفة الواشنطن بوست و نيويورك تايمز وصحيفة إل.آي تايمز وصحيفة التايمز اللندنية عن طريق موقع الكاريكاتير العالمي : www.politicalcartoons.com.

عانى الفنان عماد حجاج الكثير من رسوماته المثيرة للجدل وفصل ذات مرة من احدى الصحف على خلفية احدى رسوماته اللاذعة واضطر لتغيير عمله اكثر من مرة بحثا عن فضاء ارحب وسقف اعلى للتعبير وظروف افضل للعمل، لكنه حاز على شعبية واسعة في الاردن والوطن العربي، واعتبرته مجلة أريبيان بزنس واحدا من اهم مئة شخصية عربية مؤثرة، ونال جائزة الحسين للابداع الصحفي عام 2001 ونال جائزة دبي للصحافة مرتين في عام 2006 وعام 2010 والعديد من الدروع والتكريمات المحلية والعربية والدولية.

كما فاز مايك ديرديريان ولطفي زايد بجائزة راعي الشرائط المصورة عن مجلة فنزين: مجلة الفضاء الخارجي.

وأسس ديرديريان المجلة نتيجة شغفه بفن الشرائط المصورة عام 2018، وتواصل مايك مع الفنان التشكيلي والرسام والمصمم (وصديقه) لطفي زايد لتصميم المجلة وشعارها.

وصدر العدد صفر من المجلة على شكل مجموعة من الشرائط المصورة التي رسمت خلال ورشة عمل مع رسام الشرائط المصورة الأميركي بيتر كوبر محرر مجلة الحرب العالمية الثالثة (في ستوديو ف.ض.١.ء .317).

وكان مايك قد قرر جمعها في مجلة أطلق عليها اسم فنزين لتناغمها مع كلمة بنزين، وذلك انطلاقا من فكرة صب البنزين على النار على أمل أن يشتعل الأفق وينير بكل ما يتعلق بفن الشرائط المصورة في الأردن وخارجها.

وفنزين مجلة مستقلة تعتمد في طباعتها على مبيعات الأعداد الجديدة بالإضافة إلى دعم مادي مباشر من مايك الذي يقوم بأعمال حرة في مجال الغرافيتي والتصميم.

وفاز عمر عدنان العبدالات بجائزة الكاريكاتير السياسي.

عمر العبدالات هو رسام كاريكاتير أردني بريطاني معروف دوليا، ومتحدث تحفيزي، ومدافع عن حقوق النساء والشباب، وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصل على العديد من الجوائز لحضوره المتميز على الإنترنت، وهو أيضا مدرب ومحاضر متمرس في الإنتاج الإبداعي والرسم والكاريكاتير والتفكير الإبداعي والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفن.