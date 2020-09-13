الفنان الختوم يكشف تفاصيل اهتمام الملك واتصال العيسوي

عمان-الغد- كشف الفنان الأردني محمد الختوم عن تفاصيل حالته الصحية حيث قال.. ” اليوم تم نقلي الى المدينة الطبية الذين بدئوا بمتابعة حالتي الصحية وبأخذ الفحوصات الطبية كاملة ومن خلالكم أود ان أشكر جلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهم الكبير جدا بتفاصيل حالتي الصحية ومتابعتها”.

وقال” لقد اتصل بي رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي مشكورا الذي أبلغني تحيات جلالة الملك المعظم واهتمامه بتفاصيل حالتي الصحية واشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد ورئيس الديوان الملكي وأبناء الشعب الاردني على اهتمامهم حقيقة ومتابعتهم لحالتي الصحية وأدعو الله خيرا”.

وحول نقابة الفنانين الاردنيين ودورها معه قال : نقابة الفنانين هي منزلي الثاني ولكن الوطن يمر في ظروف صعبة نتيجة للجائحة التي انعكست على كافة القطاعات في البلاد.