الفنان المصري (أبو) ينضم لحملة “نحكي فلسطيني”

عمان -الغد – انضم الفنان المصري “أبو” إلى حملة “نحكي فلسطيني” والتي تهدف إلى إثراء المحتوى الفلسطيني التراثي والإنساني والحقوقي والتي أطلقتها الإعلامية الفلسطينية ميسون عزام العام الماضي بمشاركة الثلاثي الفلسطيني رسيل عمرو ورغد مراد وهبة الحمارنة، تحت مظلة العمل التطوعي الشبابي.

وظهر المطرب المصري “أبو” مغني الأغنية الشهيرة “٣ دقات” والتي حققت أكثر من 24 مليون مشاهدة في أقل من ثلاثة أسابيع من طرحها عقب مهرجان الغونة السينمائي، ظهر على منصة “نحكي فلسطيني” والتي تعنى بصون الرواية الفلسطينية من خلال توثيق القضايا الإنسانية والحقوقية والثقافية ليعرض عمق العلاقة والامتداد الثقافي والاجتماعي والإنساني الفلسطيني المصري.

الفنان “أبو” أكد أنه وإن تعددت اللهجات تبقى فلسطين العمق التاريخي والثقافي له كمصري، مشيراً إلى أنها ليست علاقة جوار فقط بل هي علاقة التاريخ المشترك وتجسدت بقصيدة والده الصوفي الذي كتب اوبريت عن فلسطين بعد أن تأثر بمشاهد الانتفاضة الأولى .

وتحدث “أبو” عن تأثره بالثقافة الفلسطينية والأغاني المرتبطة بالقضية خاصة تلك التي تتغنى بالقدس، فتغنى هو بأغنية فيروز “يا قدس” وأكد التمسك بكل ما يعزز من مكانة فلسطين في قلوب الناس وخاصة المصريين. ومن الجدير بالذكر أن محمد أبو العنين وشهرته “أبو” قد أكد في لقاءات سابقة أنه ومنذ صغره يهوى الكتابة والتلحين وأن أول عمل له كمحترف كان العام 2011، حيث قدم حينها أغنية “مسافر” مع المطرب الكبير أحمد عدوية.