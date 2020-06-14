الفنان المصري شريف منير يرد على تنمر وتعليقات مسيئة على صورة نشرها لابنتيه

دبي- قال الفنان المصري شريف منير إنه يعتزم اتخاذ خطوات قانونية ضد من أساءوا إلى ابنتيه، بعد نشره صورة لهما في حسابه في انستغرام.

وظهر شريف منير في مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه في انستغرام، مع ابنتيه، فريدة وكاميليا، داعيًا متابعيه إلى تقديم بلاغات إلى النيابة العامة حال تعرضوا لإساءات وتعليقات سلبية مماثلة.

وفي بداية الفيديو، أشار منير إلى ابنتيه “دول المذنبين، دول المتهمين، اللى عملوا المصيبة وبوظوا البشرية، وأذوا الناس والدين، لأن الناس اللى بعتولى بيكلمونى بالدين، اللى شتمونى ملايكه بيكلمونى بالدين، دول البنتين الكبار أوى اللى أذوا الدنيا كلها”.

وأضاف منير: “أشكر كل من وقفت بجانبي، ودعموني ودعموا فريدة وكاميليا”، مُعتبرًا أنها ربما تكون “نقطة تحول لحاجات هتحصل الفترة الجاية”، مؤكدًا أنه سيأخذ حقه وحق ابنتيه بالقانون.

ودعا الفنان المصري كل من يتعرض إلى التنمر أو الأذى النفسي نتيجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الصمت، قائلا: “الاهتمام من النائب العام غير طبيعى، ولازم نحط حدود للناس اللى بتحدد لنا حياتنا

ولازم يكون فيه أخلاق ولا للقذارة، ودول بناتى اللى اتهانوا لمجرد أنى كنت فرحان بيهم، وأخدت على دماغى جامد، والرد هيكون جامد أوى، والأيام بيننا”.

في حين قالت ابنته “فريدة”: “أنا أُهنت، وأتاذيت وعاوزة حقى ومتأكدة أنه هايرجعلى… ناس كتير شتمتنى، وشتمت بابا، وأنا محبش أشوف بابا يتشتم، وعاوزة حقى”.

وفي وقت سابق، نشر منير صورة لابنتيه، مُعلقا: “فريدة شريف منير اللى قاعدة .. كاميليا شريف منير اللى نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير”، قبل أن يحذفها، ثم أعاد نشرها من جديد.CNN العربية