الفنان الهندي الشهير شاكتي ارورا يزور العقبة ويبدي إعجابه الشديد بها

أحمد الرواشدة

العقبة – زار الفنان الهندي الشهير، شاكتي ارورا، بطل مسلسل “سرقت زوجتي” المعروض على قناة ” MBC” مدينة العقبة بهدف الاستجمام .

واعجب الفنان الشهير ارورا بالمنتج السياحي والتطور الكبير في مدينة العقبة الساحلية، مؤكداً أنه سيقوم بزيارتها في المرات القادمة لعدة أيام، مشيرًا إلى أنه غطس في أعماق خليج العقبة وشاهدة جنة المرجان والأحياء البحرية والشعاب النوعية والفريدة والتي لا توجد إلا في خليج العقبة، مبدياً إعجابه بإحدى إضلاع المثلث الذهبي وادي رم الذي تجول فيها واصفا إياها بالهدوء الساكن الساحر .

والتقط ارورا الصور التذكارية مع مجموعة من الغطاسين ونشرها على حسابه الخاصة وتداول معجبوه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.