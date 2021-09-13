الفنان حفيظ قسيس يعرض لوحاته في جاليري “القاهرة عمان”

عمان – الغد – يقام في جاليري بنك القاهرة عمان مساء اليوم، معرض للفنان الرائد حفيظ قسيس، ويأتي هذا المعرض الوجاهي بعد انقطاع قسري بسبب الجائحة، لأكثر من عام ونصف، قدم الجاليري فيها معارض عبر الإنترنت باستخدام تكنولوجيا الأبعاد الثلاث.

هذا المعرض الشامل لواحد من جيل الرواد، والذي قدم إلى جانب اللوحة المسندية، جهودا مهمة في التعليم سواء في معهد الفنون الجميلة أول أكاديمية للرسم في الأردن والذي تأسس في السبعينات على يد الرائد الراحل مهنا الدرة وخرج العديد من الأسماء المهمة.

إلى ذلك، انشغاله المؤثر والنوعي في أعمال الترميم وأعمال الفسيفساء في الأردن وفلسطين واليونان، وهي مدرسة أنجز فيها فنانين العديد من المواقع والكنائس وأسس فيها لهذا النوع من الفن ذو التاريخ العريق في حضارات قديمة بيزنطية ورومانية ما تزال آثارها حاضرة إلى الآن.

وجاء في كلمة الجاليري (لم يكن العام 2020 عاماً مثالياً للفن والفنانين، وكذلك لمختلف مناحي الحياة في العالم، لكنه العام الذي أتاح للفنانين وقتاً ثميناً للعمل في محترفاتهم، وإنجاز كل المشاريع المؤجلة بسبب فترات الإغلاق والحجر التي شهدها العالم وكانت الفرصة المهمة لإنجاز العديد من الأعمال الفنية والمعارض المؤجلة”.

والعرض عن بعد باستخدام التكنولوجيا واحداً من الوسائل التي اتبعها بعض الفنانين وقاعات العرض وجاليري البنك أحدها، فإن العرض المباشر والعياني يبقى هو الأصح، لمشاهدته بأهميته البصرية، فجزء كبير من القيمة الفنية يضيع في الشاشات والصور.

وفي الكلمة أيضا؛ “يسعدنا ونحن نتابع مسيرة جاليري بنك القاهرة عمان وفي مستهل الموسم الفني، أن نقدم في أولى معارضنا الوجاهية التي اعتدنا عليها، واحداً من جيل الرواد في الفن الأردني، وهو حفيظ قسيس الذي تجاوز منجزه الفني حدود اللوحة إلى أعمال جدارية من الفسيفساء، والتي جمل بها العديد من الكنائس والمواقع في الأردن وفلسطين، وقدم من خلالها إمكانيات واسعة للعمل الفني، إضافة إلى جهوده التعليمية في معهد الفنون الجميلة الذي رأسه لسنوات طويلة في القرن المنصرم”.