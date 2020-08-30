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الفنزويلي ماتشيس ينضم لتدريبات غرناطة بعد تعافيه من كورونا

منذ 57 دقيقة

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غرناطة (إسبانيا) – انضم الجناح الفنزويلي داروين ماتشيس يوم الأحد إلى تدريبات فريقه غرناطة في مرحلة الإعداد للموسم الجديد بعدما اجتاز اختبارات فيروس كورونا المستجد الذي كان قد تم الإعلان عن إصابته به في 13 أغسطس/آب، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه الفريق تدريباته.

ومنذ ذلك الحين، ظل جناح غرناطة معزولا في منزله حتى تماثل للشفاء.

وكان حضور اللاعب الفنزويلي، الذي أعلن عنه النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو أبرز المستجدات في التدريبات التي أجراها الفريق صباح الأحد تحت إمرة مدربه دييجو مارتينيز ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد، القائم منذ الخميس الماضي في مدينة ماربيا بمالاجا.

وبعد تعافي ماتشيس وقبله الفرنسي ماكسيم جونالون منذ أيام قليلة، من كوفيد-19 أيضا، يبقى غائبا لنفس السبب الكاميروني يان إتيكي، الذي سينضم إلى التدريبات قريبا، والمهاجم خورخي مولينا.

وأصبح ماتشيس متاحا الآن، إلا أنه لن يشارك على الأرجح في المباراة الودية التي سيخوضها غرناطة يوم الأحد أمام مالاجا. – (إفي)

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