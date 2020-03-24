“الفنية العربية ATG” تقدم 30 ألف دينار لدعم جهود مكافحة كورونا

عمان – انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني والمسؤولية الإجتماعية للمجموعة الفنية العربية ATG ، وانسجاما مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة و الحكومة الأردنية و الجيش العربي- القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والمدنية لمجابهة وباء انتشار فيروس الكورونا المستجد، فقد قررت إدارة المجموعة الفنية العربية ATG بأن تساهم بدورها و تقدم تبرعاً بقيمة 30,000 ثلاثين ألف دينار اردني لوزارة الصحة لدعم جهودها للتعامل مع هذه الجائحة واحتوائها..

كما يتم العمل وبشكلٍ موازٍ على حملة جمع تبرعات شخصية من كافة موظفي وموظفات المجموعة إحساساً منهم بالمسوؤلية ومساهمة شخصية لأجل الوطن.