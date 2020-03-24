شركات وأعمال

“الفنية العربية ATG” تقدم 30 ألف دينار لدعم جهود مكافحة كورونا

منذ ساعتين
كوادر طبية ترتدي ملابس للوقاية من فيروس كورونا داخل مستشفى الأمير حمزة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني والمسؤولية الإجتماعية للمجموعة الفنية العربية ATG ، وانسجاما مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة و الحكومة الأردنية و الجيش العربي- القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والمدنية لمجابهة وباء انتشار فيروس الكورونا المستجد، فقد قررت إدارة المجموعة الفنية العربية ATG بأن تساهم بدورها و تقدم تبرعاً بقيمة 30,000 ثلاثين ألف دينار اردني لوزارة الصحة لدعم جهودها للتعامل مع هذه الجائحة واحتوائها..

كما يتم العمل وبشكلٍ موازٍ على حملة جمع تبرعات شخصية من كافة موظفي وموظفات المجموعة إحساساً منهم بالمسوؤلية ومساهمة شخصية لأجل الوطن.

مقالات ذات صلة

كيف تقضون أفضل الأوقات في المنزل مع Huawei WATCH GT 2 وHuawei FreeBuds 3؟

منذ ساعتين
لبن رايب

65 شركة ألبان وشركات زراعية تثمن جهود الحكومة ووزارة الزراعة

منذ 21 ساعة

نبيل للصناعات الغذائية تساهم بـ 100 ألف دينار لمواجهة كورونا

منذ 22 ساعة

“CFI” تقدم 20 ألف دينار لدعم جهود مكافحة كورونا

منذ يوم واحد
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock